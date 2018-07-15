南北韩完成边防哨所拆除情况互检

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据韩国国防部12日消息，南北韩军方当天结束对非军事区（DMZ）内试点拆除哨所（GP）情况所进行的互检工作。至此，南北韩向拆除非军事区内的监视哨所成功迈出了第一步，也让各界对非军事区转换为和平地带过程中取得的进展充满期待。

南北韩根据《9.19军事协议》各试点拆除10个哨所和撤出1个哨所的兵力和武器，仅保留建筑。韩国国防部透露，双方各派11个检查组，每个检查组由负责检查、拍摄等工作的7人组成。1组检查1个哨所，各组组长由大校级军官担任，双方检查人员共154人。韩方检查组于当天上午9时许在军事分界线附近与北韩人员会合，顺着连接哨所的小路徒步前往北韩各哨所检查拆除情况。在检查过程中，韩方对撤走所有武器、装备和兵力，拆除地上设施，地下设施掩埋、破坏情况进行了确认。为彻底检查现场情况，韩国军方采用了激光测距仪、远程照相机等尖端设备，并彻底确认了北韩地下通道等主要设施是否遭到损坏。韩方结束检查后，北韩人员下午2时许访韩检查，并于4时53分完成检查，越过军事分界线返回。经过双方的仔细检查，确认所有哨所已无使用可能，尤其是北韩哨所地下通道已被掩埋，无法使用。





这是1953年7月签订《停战协定》以来，南北韩时隔65年首次互访非军事区内的对方哨所。试点拆除哨所根据《9.19军事协议》进行，双方商议各自试点拆除距离对方1公里以内的哨所，并互相对设施拆除情况进行检查。随着互检工作的完成，试点拆除哨所工作全部完毕。未来，南北韩将对试点拆除哨所后续问题进行商议，为了让非军事区实现真正意义上的“非武装化”，南北韩将讨论拆除全部哨所问题。





根据《停战协定》，非军事区内禁止携带自动武器以上的重型武器并禁止驻军。即便如此，北韩还是以“民警队”为名在当地驻扎兵力，并设置观察哨所。韩方也设置了哨所，并投入了以“民政警察”为名的兵力。北韩共有160余处哨所，韩方有60余处。





南北韩拆除哨所还以防止偶发性武装冲突而设定的非军事区以本来面貌，是构建和平机制过程中极具意义的一步。据悉，南北韩已就先试点拆除哨所，再分阶段最终拆除所有哨所达成共识。在本次对哨所拆除情况进行互检的过程中，由于南北韩分别对对方军队设施进行了解，因此加深了双方军方的理解和互信。至此，南北韩为打造缓解紧张的非军事区和平地带构筑了契机。