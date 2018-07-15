金正恩难以在年内访韩

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韩国总统府青瓦台12日表示，北韩国务委员会委员长金正恩将难以在年内对韩国进行回访。此前，有声音曾预测金正恩年内回访的可能性微乎其微，但这是青瓦台负责人首次肯定了这种猜测。





韩国总统文在寅与北韩国务委员长金正恩9月在平壤举行会谈，并发表《平壤共同宣言》，其中包括金正恩将于年内对韩国进行回访这一内容。据此，青瓦台积极促进金正恩访韩相关事宜。据悉，由于这是北韩最高领导人首次访问首尔，因此相关警卫、安全等问题以及美北协商处于胶着局面导致北韩方面始终没有给出回访日期。文在寅本月1日在举行韩美首脑会谈后表示，受美国总统特朗普委托，向金正恩委员长转达口信。文在寅也为金正恩尽早回访作了最后的努力。但北韩方面始终保持沉默，并在通报截至日期（10日）前的9日表示“不急于进行回访”，这等于间接承认金正恩年内回访存在困难，也象征着对外宣布金正恩年内访韩“流产”。





分析认为，倘若金正恩现在下定决心年内访韩虽为时不晚，但考虑到本月17日是金正恩父亲金正日去世7周年，且正值年末，即使不计算准备所消耗的时间，回访计划也基本落空。金正恩访韩是和美北协商、南北韩关系等相关的较为复杂的问题，金正恩访韩能否取得成果也是大家思考的问题。最佳的方案是金正恩就无核化问题发布富有意义的信息，而韩方也相应地给予友善回应。但这一切都取决于美北协商的进展，即若金正恩提出的无核化措施和韩方的相应措施都得不到美国的理解或美国未松绑对北制裁，那么美北协商将变得异常艰难。此外，若金正恩访问首尔，韩国国内保守阵营不会坐视不管，因此北韩还担忧对所谓“最高尊严”的亵渎，韩方也担心保守阵营的反对会造成尴尬局面。

目前，各界关注的焦点转移至金正恩访韩选择在第2次美北首脑会谈之前，还是之后。分析认为，从北韩的立场来看，在美北首脑会谈前访问韩国并不会取得实质性成果。由于金正恩年内访韩计划基本告吹，预计美北首脑会谈结果将成为金正恩能否对韩国进行访问的敲门砖。