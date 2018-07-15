美国以侵犯人权为由制裁北韩3名高官

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美国财政部10日表示，将北韩劳动党中央委员会副委员长崔龙海等3名高官列入制裁名单。除崔龙海外，北韩国家保卫相郑京泽和北韩劳动党宣传鼓动部部长朴光浩也名列其中。在美北协商陷入僵局的情况下，美国果断地将包括北韩政权第二号人物在内的3人列入制裁名单将给未来韩半岛局势带来怎样的影响，引发了关注。





美国国务院向联邦参众两院提交了关于北韩人权状况的报告，包含美方对崔龙海等上述3人的制裁内容。此前，3人负责的相关组织已被列为制裁对象。据悉，崔龙海正在担任北韩劳动党组织指导部部长。该部门是劳动党内部核心，享有对包括干部、党员在内的全体北韩人民的控制权。此前，劳动党组织指导部一直蒙着神秘面纱，并一直由北韩最高领导人兼任部长，因此晋升为该部门部长的崔龙海可被视为北韩政权的第二号人物。郑京泽主要负责监督保卫省进行审查活动和践踏人权。美国国务院认为，郑京泽参与指示对政治犯收容所的拷问、断食、强制劳动、性侵等严重践踏人权的行为。朴光浩主要负责保持思想纯洁和综合检查活动以及强制控制信息、教化人民等工作的宣传鼓动部。宣传鼓动部与组织指导部一道是北韩劳动党的核心权力部门。





本次是美国前总统奥巴马2016年2月签署《对北制裁强化法》后，第4次因人权问题对北韩采取制裁措施。在美国前3次制裁中，对象包括北韩国务委员会委员长金正恩、其胞妹北韩劳动党第一副部长金与正等29人和劳动党组织指导部等13个部门。《对北制裁强化法》要求美国国务院每180天提交一份北韩人权报告。考虑到其间同北韩进行对话，美国国务院自去年10月底发布第3次报告后，此次时隔1年2个月才再度发布报告。而当前美北协商未能摆脱胶着状态，第2次美北首脑会谈也迟迟未定，在这一时期发布报告并果断实行制裁带有双重含义，一是美国强调在人权问题方面要彻底遵守国内法精神，二是欲通过这种方式对北韩施压。美方同时采取一面缩减或取消韩美联合军演以展现温和姿态，一面通过人权问题对北韩施压的战略。人权问题既是北韩最为敏感的问题，也是西方社会最为关注的问题。因此，美国希望以此为契机向北韩施压，力争在协商中占据有利位置，并力图改善北韩人权状况。北韩虽然对此表示强烈反对，但仍将在对话氛围之下寻找解决办法。