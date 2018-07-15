积蓄7年音乐内功 BTOB李昌燮首张个人唱片发行

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BTOB主唱之一李昌燮出道7年后发行了首张个人专辑《MARK》。

李昌燮本月11日通过国内各大音源网站公开新专辑《MARK》所有歌曲的音源。专辑收录了主打歌《Gone》，以及《间隙》、《Way》、《Shelter》、《Ever》 等5首新歌，同时也收录了《Gone》的伴奏。

主打歌《Gone》的歌词讲述的是在昏暗、寂寞的世界里，要和心爱的人冲破一切阻碍，一同去往遥远的远方的心境。李昌燮用哀切的歌喉，在游刃有余的真假声切换之间，将歌曲的情感尽数表达，完美的唱功也让听者为之赞叹。

《MARK》虽为李昌燮的首张正式个人专辑，但此前其为电视剧演唱的插曲以及BTOB的个人单曲也都颇受好评。李昌燮此次也参与了全部收录歌曲的词曲创作，音乐风格从抒情到摇滚各不相同，将其出道7年来的音乐内功一一展现。

此次个人专辑对李昌燮还有着一份特殊的意义。明年1月14日，李昌燮即将入伍服兵役，因此，《MARK》也成为李昌燮送给歌迷的一份告别礼物。而在入伍前的1月5日、6日，李昌燮也将举行个人演唱会“Space”，与歌迷暂时告别。