NU’EST W当选“十大歌手” 黄旼泫何时回归暂未定

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“2018 MAMA FANS` CHOICE in JAPAN”12日正式上演。当天主持人朴宝剑向全球韩流迷宣布了100%由粉丝投票选出的“年度十大歌手”，NU’EST W成功当选。

同样成为“十大歌手”的还有近来备受瞩目的Wanna One。由于Wanna One即将结束活动，而各成员也将陆续回归原公司继续活动，因此NU’EST成员黄旼泫何时与NU’EST W 4为成员“合体”，也成为歌迷关注的焦点。

不久前，NU’EST W也发行了最后一张unit专辑《WAKE,N》，这也似乎宣布黄旼泫回归NU’EST进入倒计时。在《WAKE,N》的showcase中，成员们也向到场歌迷和记者透露了相关情况。成员JR表示：“关于黄旼泫回归团队以及今后NU’EST的活动方向等，都还没有确定。目前我们4位成员最重要的是做好最后unit专辑的宣传。”

NU’EST W不久前发行的《WAKE,N》，题目包含“从睡梦中醒来”和“情感苏醒”两层含义。主打歌《HELP ME》是一首Fusion Pop R&B曲风的歌曲，讲述的是“迫切的等待你来救我”的内容，是由成员姜东昊亲自填词、谱曲的一首原创音乐。