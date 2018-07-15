精神因素也会让人容易患癌

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人为什么会得癌症，癌症究竟离我们有多远？癌症的病因有很多，经常被提及的就有烟酒、致癌物、环境、遗传等，可很多人不知道，精神因素也会患癌。研究表明，癌症40%是由性格内向抑郁、有意隐藏情绪等自我损害造成的。因为孤僻、抑郁、自悲等不良情绪会影响身体我们的免疫系统，降低人体“防线”，使患癌几率增大。这个理念已经得到科学实验的验证——英国精神病学家格里尔领导了一个研究小组对乳腺癌患者的性格进行了研究。总结出癌症性格特点如下： 1. 刻意忍受型。遇到不顺心的事不动声色、默默忍受，这是稳重的象征。但是心理学家曾为这类人做过测定，发现他们体内的淋巴细胞活力较低。因为，忍受和压抑看似“性格好”，但却不是一个好习惯。﻿

紧张焦虑型。紧张和焦虑会让降低体内免疫细胞的活力。长期如此不发泄，也会诱发癌症。主要是因为这种负面情绪会使器官功能发生紊乱，尤其是脑和中枢神经系统容易受到压抑，使抗病能力下降。因此，当出现这种情况时，应深呼吸，尽快使自己冷静下来。

3. 喜欢孤独型。孤独的情况也会对免疫力造成影响。人是一种“群居动物”，在团队中更易释放情绪、完善情绪，人与人之间的交流和认同，都能让个人获得更强的生存力量。﻿

4. 较真懊恼型。﻿爱较真的人烦恼也多。他们觉得万事都不能放松，这会使神经长期处于紧绷状态，不得松弛。从健康角度而言，这种紧绷状态不利于内环境的稳定，可直接干扰内分泌、神经和免疫的正常功能。﻿因此，在预防方面，解压是关键。专家表示，通过调整饮食、生活方式和心理素质，可以适当减缓癌症的发生和发展。相反，不恰当的生活方式，长期的压力，则会加速癌症发生。





（文中窍门来自宋智兴听友）