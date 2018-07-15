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俗语是随着一个国家、一个民族的发展而产生并流传下来的。俗语往往源于节气、传统节日、饮食等日常生活，蕴含着国家的文化与祖先的智慧以及哲学。





韩国历史悠久，作为东方国家，拥有很多独特又精彩的文化，俗语就是其中之一。在韩国，俗语叫作“俗谈”，古人尤为重视话语，认为不能随便讲话，说出来的话具有意义与力量，因此自古以来，众多的俗语流传了下来，其中不乏在现代生活中常用的俗语，这些俗语比起一般的词汇，用生动有趣的一、两个句子表达其意思或进行讽刺、教训，把韩国文化表现得生动又易懂。对于外国朋友来讲，虽然俗语不太容易记住，但只要理解其含义，将有助于深入了解韩国的文化。





如今，在日常生活中经常用到的俗语也有很多，如：

가까운 남이 먼 일가보다 낫다 : 远亲不如近邻

길고 짧은 것은 대어보아야 안다 : 马的好坏骑着看,人的好坏等着瞧

개천에서 용났다 : 鲤鱼跳了龙门

개구리 올챙이 시절 기억 못한다 : 得了金饭碗,忘了叫街时;得鱼忘筌

김치국부터 마신다 : 未捉到熊,倒先卖皮

발 없는 말이 천리 간다:一传十，十传百

식은 죽 먹기: 易如反掌

백지장도 맞들면 낫다: 人多好办事

소 잃고 외양간 고친다: 亡羊补牢

소뿔도 단김에 빼야 한다：趁热打铁

십년공부 나무아미타불:前功尽弃

很多韩国俗语还有其有趣的由来，如지성이면 감천이다:心诚则灵，讲的是两个青年感天动地的友谊。古时候，叫“至诚”的瘫子青年与叫“感天”的瞎子青年成了好友，他俩都是早年父母过世，由于身有残疾，很难挣钱过活，于是感天就背着至诚挨家挨户讨饭吃。有一次，两人在喝泉水时偶然发现了一颗金块，金块不能半儿分，但两人互让，最后两人决定把金块放回原地。在回家途中，好心的两人把这件事告诉了行人，可行人看到的不是金块而是大蟒，行人以为两人说谎，就气得把大蟒掰成一半，至诚与感天于是把金块捐给寺院，为已故父母祈祷，神奇的是，祷告一百天后，感天重见光明，至诚则站起来可以走路了。

귀머거리 삼 년, 장님 삼 년,벙어리 삼 년:聋三年，瞎三年，哑三年，用以比喻女人当媳妇的苦楚。这是黄海道地区流传下来的俗语，告诉女人出嫁后，要想在婆家过日子就得装聋作哑。