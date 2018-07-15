国会17日启动12月临时国会会议

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韩国国会17日启动12月临时国会会议。





12月临时国会会议的最大争论焦点是以连动型比例代表制为核心内容的选举制度改革案。此外，朝野商定讨论的议案还包括公共部门非法雇佣事件国政调查、延长弹性工作制适用时间、私立幼儿园改革法案、通过大法官候选人朴商玉人事听证报告及任命案等。





在野三党正未来党、民主和平党和正义党强烈要求引入连动型比例代表制，但执政党共同民主党和第一在野党自由韩国党与上述三党立场截然不同。虽然朝野商定将积极讨论引入连动型比例代表制问题，并于明年1月处理选举制度改革案，但双方依然未就争论焦点达成协议，且未商定具体内容和方案，因此处理该案的进程恐不会顺利。





另外，公共部门非法雇佣事件国政调查问题是导致政坛矛盾加剧的争论焦点之一。围绕国政调查对象和范围，朝野分歧巨大。此外，延长弹性工作制适用时间也并非易事。延长弹性工作制适用时间的目的在于减轻每周最长52小时工作制给公司方面造成的人工费压力。但如果扩大弹性工作制，员工被认定加班的时间将减少。朝野商定将参考经济社会劳动委员会的意见处理该问题。