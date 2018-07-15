文在寅首次主持扩大经济长官会议

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文在寅总统17日首次主持召开扩大经济长官会议。此前，文在寅在更换经济副总理和青瓦台政策室长等经济班底后表示，将亲自主持扩大经济长官会议。这被解释为政府将在2019年竭尽全力提振经济。





当天的扩大经济长官会议发布了“2019年经济政策方向”，并就提振经济的方案进行了讨论。其中，文在寅有关上调最低工资以及缩短工作时间补充措施的发言尤为引人关注。其间有观点认为，上述措施实施速度过快给经济现场造成了巨大压力，政府有意在未来的经济政策上积极予以调整。此外，放宽各种企业活动的限制、扩大民资项目、延长下调个别消费税时间等方案也引人关注。目前，韩国各项经济指标严重恶化，2019年的经济前景也不容乐观。受此影响，文在寅总统支持率不断下降，国政动力减弱。一项民调结果显示，12月第二周，文在寅总统国政支持率下降至48.1%，创其就任以来新低。据调查，文在寅总统的支持率11月第二周达到61%后持续下滑。而对文在寅总统执政给予负面评价的民众占比从11月第二周的31.4%上升到46.9%，几乎与支持率持平。而文在寅总统支持率下降的主要原因正是经济陷入长期低迷和就业形势恶化。