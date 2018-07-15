太阳能设备供应商——韩国“SCOTRA”公司

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韩国企业的一些新想法给全球经济带来了变化。在过去的30年里，韩国企业在强大的研发和突破创新基础上取得了令人瞩目的成就，特别是在汽车、显示和蓄电池等技术领域成绩斐然。为了展示每个行业的成就，提供更多有潜力的商业项目，韩国产业通商资源部每年都会举办韩国技术展。今年的活动于12月5日在首尔南部的COEX会展中心举行，为期3天。本周，我们将为大家介绍在2018年韩国技术展上涌现出来的优秀企业。首先，我们将共同走进韩国“SCOTRA”公司，这是一家太阳能发电设备供应商，我们将与公司总裁李宗穆（音译：이종목）先生一道，聊一聊他们公司。





韩国“SCOTRA”公司是第一家管理如此庞大政府项目的小公司。在最近的展览会上，公司展示了在海洋或湖泊上安装太阳能或光伏发电系统的技术。从开发自主技术的浮动式结构开始，韩国“SCOTRA”公司已成为韩国海洋浮动系统和水上休闲设施的主要供应商。





在考虑太阳能发电时，大多数人都会想起在农田或建筑物屋顶上建造的太阳能发电板，这些太阳能发电板可以获得充足的阳光。但太阳能系统也可以在水体上设置。也就是说，太阳能板可以安装在水库、水坝和湿地中的水体表面，利用清洁能源发电。根据世界银行发布的一份报告，世界上有超过40万平方公里的水库，估计利用1％的水面就可以产生400千兆瓦的能量。这是2000年陆基光伏系统产生的太阳能能量的400倍。此外，用于水力发电的水坝表面上的浮动太阳能设施可以提高现有水电站的效率，可以以更灵活的方式运行，但是在水面上产生太阳能，需要在浮动结构上安装太阳能电池板并通过使用系泊系统将其固定到某个位置，系泊系统的功能类似于锚。开发浮动光伏系统对韩国“SCOTRA”公司来说是一个挑战，因为公司在早期开发了自己的浮动结构，并且拥有世界上最好的系泊技术。





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浮动结构和系泊装置不是浮动太阳能系统的唯一元件，它还需要使用对水环境无害的耐盐材料，以及将许多面板固定在一起的技术，以便在强风的情况下保证安全。为了克服这些技术挑战，韩国“SCOTRA”公司开发了一种耐腐蚀材料，通过将自己的加工技术应用于韩国顶级钢铁制造商POSCO提供的合金，不会造成环境问题。它还设计出能够承受强风和波浪的浮动设备。凭借创新技术，韩国“SCOTRA”公司占韩国国内浮动太阳能设备市场份额的67％。在海外市场，公司于2016年在日本完成了浮动太阳能系统建设，今年在台湾签订了5个水坝浮动太阳能系统的订单。





韩国“SCOTRA”公司是世界上唯一一家在水坝中安装浮动太阳能发电系统的公司。凭借这种独特的经验，公司能够进军台湾市场，击败来自日本和中国大陆的竞争对手。韩国“SCOTRA”公司将继续开发新技术并开拓更多海外市场，以实现其成为该领域全球领导者的目标。