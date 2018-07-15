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韩国文在寅政府的第二个经济团队已经正式成立。12月10日，洪楠基（音译：홍남기）先生获得了总统的任命，成为新任经济副总理，12月12日，他向文在寅总统做了第一次工作汇报。12月17日星期一，文在寅总统主持了与经济相关的部长会议，讨论2019年政府的整体经济政策。今天，我们将与韩国时事评论家、圣公会大学的崔振奉（音译：최진봉）教授一道，一起聊一聊文在寅政府的第二个经济团队，看看他们将如何提振萎靡不振的韩国经济。首先，我们了解一下政府成立的新经济团队。





随着经济不确定性的不断增加，文在寅的第一个经济团队中存在明显的分歧，这引起了公众的担忧。韩国政府认为，有必要通过引入一个新的团队来消除公众的担忧。经济副总理洪楠基将领导团队开启文在寅经济政策的第二阶段，青瓦台政策室长金秀显（音译：김수현）将协助洪楠基副总理。之前的团队更多的是双层领导体系，这引发了内部争议。但新团队将是单层领导系统，这就给了洪楠基更多的权限，有利于实现更加一致有效的政策规划。





文在寅总统在其就职的第18个月调整了经济团队。第二个经济团队的关键词是“稳定改革”，它反映了政府努力排除公众对第一个经济团队内部分歧的担忧，并克服国家经济困难的决心。事实上，在不确定性不断增加的情况下，韩国经济正面临诸多挑战。





令人沮丧的经济指标显示经济状况不佳。根据韩国开发研究院第四季度报告，韩国经济预计2018年增长2.6％，并在2019年放缓至2.5％。新的经济增长预测比第三季度低0.2个百分点，表明韩国经济前景黯淡。全球机构对韩国经济的增长前景也不太乐观。例如，穆迪公司预测今年韩国经济将增长2.5％，明年估计为2.3％。这些数据低于其对G20经济体的经济增长预测，今年20国集团平均经济增长率为3.3％，明年为2.9％。更糟糕的是，韩国潜在经济增长率也很低，给经济带来了沉重的负担。





人们担心韩国经济将进入低迷阶段。根据韩国统计厅9月的数据，韩国整体工业生产出现自2013年3月以来5年间的最大降幅。国民消费连续3个月出现小幅回升，而后再次大幅下挫。9月，零售额较上月减少2.2％，为去年12月以来的最大跌幅。就业形势也依然严峻，尽管11月就业人口相较去年同期增加了16.5万人，但制造业新增就业人口连续8个月减少。幸运的是，强劲的出口正在维持经济复苏。尽管如此，新的经济团队还是面临着许多具有挑战性的任务，包括备受争议的最低工资计划。





企业界对文在寅政府的两项主要经济政策提出质疑，包括缩短工作时间和上调最低工资。这两项政策给企业带来了沉重负担，尤其是中小企业。经济团队的新负责人洪楠基表示，有必要以更灵活的方式处理这两个有争议的问题，尽管他仍有可能维持文在寅政府的收入主导型增长政策，但相关讨论正在进行中。弹性工作制目前允许长达3个月，政府可能会在不久的将来继续解决相关问题。





为了完成振兴经济这一最紧迫的任务，新的经济团队必须解决这两个问题：每周最长52小时工作制和最低工资上调问题，众所周知，这些问题增加了企业的负担。在12月12日的经济会议上，洪楠基提到需要调整两个政策的执行速度。12月17日，他公布了明年的整体经济政策，包括计划在2019年上半年执行全年预算的70％。





虽然上半年执行更多的预算并不罕见，但这一百分比是自2013年以来的最高值。上一届政府在2014年上半年执行了65.4％的预算，在2015年同期执行了68％的预算。而目前政府计划在前6个月中执行70％的预算，目的是通过注入资金来迅速推动经济发展。洪楠基表示，政府将首先提振经济活力，鼓励企业在明年上半年的关键时期增加投资。从他的观点来看，明年上半年可能决定韩国经济能否实现快速反弹或进入低迷阶段。经济团队的最大任务是通过加快执行预算，在明年的前6个月产生积极的效果。





国会批准了2019年政府469.6万亿韩元的预算，这是有史以来最大的预算。政府已经批准了一项计划，根据明年上半年的税收收入执行70％的预算。特别是，政府计划在同期执行78％的与工作相关的预算，以提高工作质量。简而言之，政府试图通过积极的财政政策提振韩国经济。然而，考虑到韩国经济的严峻形势，除了财政预算外，政府还应该关注创新增长。面对眼前的严峻形势，洪楠基的团队刚刚迈出了第一步。我们将共同期待新任经济副总理能够不负众望，不辱使命，砥砺前行，实现韩国经济的大逆转。