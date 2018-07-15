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国会议员加薪

近日，韩国国会议员加薪的问题在网络上讨论得沸沸扬扬，青瓦台的国民请愿栏上反对给议员涨薪的请愿在几天内得到了20万人的支持。本月7日，一个题为“国会议员明年涨薪2000万韩元，涨幅14%，超最低时薪涨幅，要求立即撤回”的请愿贴出现在请愿网站上。文中写道，“现在社会上有很多人为了几块钱饿着肚子，而国会议员不顾这种局面，只管想着怎样给自己加薪。而且他们大部分时间都卷入政治斗争，使国会无法正常运营，但拿到的工资却没有变化。试问，如果在一个公司发生这样的事，他们能正常拿到工资吗？”目前，青瓦台的请愿网站上上传的相关请愿已逾百条，甚至有人要求给国会议员减薪。 据悉，明年的议员加薪幅度实际为1.8%。与此同时，管理津贴、车辆维护费、立法活动费、餐饮费等也相应地增加，这些费用全部加起来的话，国会议员的年薪就从1.4亿韩元增加到了1.6亿韩元。虽然国会议员反驳说，其它增加的费用只是正常含在经费预算里的，但网民们仍然不买他们的账。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“国会议员真的很努力工作，为了自己的安危。”还有网友说：“国会议员不能以身作则，还要不知廉耻地给自己加薪，真的太过分了。”也有网友说：“国民要求的法案通过就那么难，加薪这种事就这么容易通过吗？”





加强酒驾查处

本月7日，韩国通过了《道路交通法》修正法案，该法规57年来首次加强对酒后驾驶行为的处罚。此前的《道路交通法》对酒驾行为的处罚标准是酒精浓度在0.05%以上时停用驾照，0.1%以上时吊销驾照。而修改后的法案将停用驾照的酒精浓度标准改为0.03%，吊销驾照的标准改为了0.08%。这种标准可以解读为“只要碰了酒，就不要抓方向盘”，因为只要喝一杯韩国烧酒，一小时以后的酒精浓度测量值就会达到0.03%。有消息称，韩国还计划引入防止酒驾行为的装置，即需要司机先吹一下，经测试符合酒精浓度标准才可以将车打着火。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“希望那个被酒驾撞死的大学生不会白死。”还有网友说：“这次法案修改的还是不错的。”





男女平等

首尔市政府决定从明年开始让女性公务员也开始值夜班，而这在过去是只有男性公务员才做的工作。随着韩国男女平等意识越来越强，女性公务员在公务员中的比例也越来越高，已经达40%。而夜班只由男性公务员来做的话，男性公务员的工作负担会大大增加。考虑到男女平等，首尔市政府决定让女性公务员也值夜班。而这一制度的确立受到了男、女公务员的共同欢迎。男公务员认为，想要享受平等的权利，就要尽平等的义务；女公务员则表示，终于可以不用看那些男公务员的眼色上班了。然而，想要启动女性公务员的夜班制度，还有一些问题需要解决。之前在天安市就出现过民众闯入女性公务员夜班室殴打女公务员致伤的事情。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“男女平等、性别歧视的标准真的是根据情况变来变去的。”还有网友说：“真的不知道为什么需要加夜班。”