欧盟要求韩方批准国际劳工组织核心协议

ⓒYONHAP News

欧盟委员会要求韩国批准国际劳工组织 (ILO)核心协议，并正式要求韩方进行政府间磋商。这可以分两点来说明：第一，国际劳工组织核心协议的批准势在必行，不能再推迟下去。第二，韩国与其他国家签署自由贸易协定时也会遇到相同问题。





在韩国与欧盟签署的自贸协定中，明文规定韩国必须为批准国际劳工组织核心协议作出努力。自2011年韩国-欧盟自贸协定生效后，欧盟即要求韩国批准相关协议，随着欧盟正式提出要求，政府间磋商将从明年1月开始。如果不能解决问题，将交由“贸易与可持续发展委员会”处理，委员会由双方政府高级官员组成。若委员会也不能取得成果，将组成专家小组，发布包括劝告事项在内的报告，到所有程序结束，约需要8个月的时间。





韩国加入国际劳工组织已有27年，在8项核心协议中，仍未批准其中4项协议，包括结社自由等。韩国历任政府曾承诺批准国际劳工组织核心协议，由于经营界反对而未能落实。批准国际劳工组织核心协议后，国内劳动相关法案也需进行修改。经营界认为，工会的力量将因此而大为增强，经营将陷入困境。但部分专家认为，批准核心协议利大于弊，经营界的忧虑似乎过于夸张。





最近，全球消费者在购买外国产品时还会考虑产品是否按照国际劳动和环境标准进行生产，自贸协定中也规定了相关内容。韩国与世界各国签署的16项自贸协定中，有9项规定了劳动相关条款。部分专家认为，如果依据欧盟委员会的要求，韩国批准国际劳工组织核心协议，将对增进对欧出口大有裨益。