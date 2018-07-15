联合国连续14年通过北韩人权决议案

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联合国18日在全体会议上一致通过了北韩人权决议案，其内容与过去基本一致。这是联合国连续第14年通过该项决议，显示出国际社会对北韩人权问题的重视。





决议指出，北韩任意进行拷问、公开处刑和强制人民劳动，恣意蹂躏人权，国际社会对此深表忧虑。决议劝告将北韩人权问题提交国际刑事法院审理并处罚责任人。今年的决议和过去最大的不同之处是对目前韩半岛形成的对话气氛表示欢迎。决议还劝告安理会对北韩人权状况持续进行讨论。安理会最近4年持续对北韩人权问题进行讨论，但今年未能讨论相关内容。根据规定，在15个理事国中，至少应有9国同意，安理会才能进行相关讨论，但今年仅有8国对此表示同意，因此讨论未能进行。自2014年开始，安理会在12月10日“世界人权日”前后对北韩人权问题进行讨论，其目的是对北韩施压，迫使北韩改善人权状况。尽管中国和俄罗斯反对，但此举获得了大部分理事国的支持。今年，反西方倾向的几个国家成为非常任理事国，由于他们的反对，讨论未能进行。安理会理事国明年将有所变动，预计针对北韩人权问题的讨论将得以重启。





美国国务院方面的立场是将持续对北韩施压，迫使北韩改善人权状况。实际上，美国最近以人权问题为由，将北韩第二号人物崔龙海列为制裁对象。迄今，美国已针对北韩人权问题多次通过制裁决议，将金正恩等32名个人和13个机构纳入制裁名单。