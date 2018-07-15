《毒枭》 (마약왕)

12月19日上映的影片《毒枭》由禹敏镐导演执导，宋康昊、裴斗娜、曹政奭、金素珍等演员出演，讲述的是即便贩毒也爱国的上世纪70年代，毫无背景的走私小卒如何变身为大毒枭的故事。





宋康昊曾在制作发布会上表示，“李斗三（剧中人物）这个角色虽然是加工虚构出来的，但是我认为可以把70年代的状态以及我们无法遗忘的很多社会现象装到这个人物中来。也是本着这个想法，我尽最大努力走现实路线去靠近角色”，“很多电影都只是部分情结跟毒品相关，这么全面地通过一部作品讲述毒品的故事，我也好像是第一次见到，因此下决心出演了本片。”





剧情：





“爱国有什么难的，往日本运毒，那就叫爱国了！”上世纪70年代的韩国，哪怕是往国外走私毒品都被看作是爱国。李斗三是一个小小的走私犯，偶然一次机会他参与了运送毒品，从此打开了贩毒的新世界。





卓越的见识、灵活的应变能力让李斗三很快掌握了毒品界。在管理企业方面非常有手腕的金贞儿加入了李斗三的队伍，帮助他成立了“made in Korea”的毒品品牌。李斗三仿佛要把事业做到“走出韩国，走向全亚洲”。





然而，整个社会因为毒品而变得愈发地不安定。一个叫金仁久的人已经注视李斗三很久了，他也打算乘势而动……