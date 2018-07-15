作家崔允的小说《灰雪人》





20多年前，姜河媛是个贫穷的大学生。

一学期结束后，她要把教材卖掉，还要购买下学期的教材，

她还喜欢买些无政府主义之类的书来看，因此经常到清溪川旧书摊去。

有一次她廉价买到了阿列克谢·阿斯塔西夫的《暴力诗学：匿名无政府主义者的传记》。





听他们交谈，

我有了个小小的希望，

生活可能并不是想象得那么坏。

我慢慢地了解到，我印制的印刷品是什么内容、用于何处，他们的目的又是什么。

但是，我仍然和他们保持了一段距离，

他们也离我远远的。





그들의 얘기를 듣고 있으면

나는 사는 일이 그다지 지옥 같지는 않을 수도 있다는

엷은 희망이 생겨나기도 했다.

나는 내가 만들어낸 인쇄물들이 어떤 경로로 어떻게 쓰이고

그들이 바라는 효과가 무엇인지 조금씩 구체적으로 알게 되었다.

그러나 역시 나는 그들에게서 멀리 있었다.

그들은 내게서 멀리 있었다.









#采访：文化评论家全绍英

雪人不是白色而是灰色，这是说上世纪70年代军事独裁政权时期，人们受压迫，社会混乱，作者是用灰色来代表当时的情况。但是，不是说灰色的雪人就失去了雪人的意义，就像孩子们明知雪人会融化，也在那里堆雪人一样，主人公和安这些人也知道军事政权随时都会毁掉他们，可是也在抗拒。作家用灰雪人说出了他们的理想，灰雪人比白雪人更让人觉得美丽和慰藉。









怎么会如此清晰地记得当时的悲痛，

悲痛是不会变老的。





这个冬天要和村里的孩子们堆个大雪人，

在雪人头上插个长树枝当天线，

把电波传到几天前离开地球的她的星球上。





痛苦消失的人，

在认识她的人们心中留下了如同伤痕般的小光芒。





그 시절의 아픔은 어쩌면 이리도 생생할까

아픔은 늙을 줄을 모른다.





이번 겨울에는 동네 아이들을 모아 커다란 눈사람을 만들어볼까.

며칠 전에 지구를 뜬 그녀의 별에 전파가 닿게끔

머리에 긴 가지로 안테나도 꽂고...





아프게 사라진 모든 사람은

그를 알던 이들의 마음에 상처와도 같은 작은 빛을 남긴다 .









作家崔允 (1953.8.20. 出生于首尔)

1988年在《文学与社会》杂志发表《无声无息花瓣凋谢》从而登上文坛

1922年凭借《灰雪人》获得第23届东仁文学奖