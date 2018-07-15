BLACK PINK《DDU-DU DDU-DU》MV荣登YouTube年度最火K-POP MV





韩国人气女团BLACK PINK继去年之后，今年凭借《DDU-DU DDU-DU》MV再次获选YouTube年度最火的K-POP MV。





19日，YouTube揭晓2018年播放量最多的“K-POP MV TOP10”榜单。在该榜单上，BLACK PINK的《DDU-DU DDU-DU》位居榜首。据YouTube介绍，《DDU-DU DDU-DU》的总播放量中，94%来自海外，继去年的《像最后一样》之后，连续2年登顶，充分证实了独一无二的存在感。





继BLACK PINK《DDU-DU DDU-DU》之后，防弹少年团的《FAKE LOVE》、《MIC Drop》与《IDOL》排在第2至第4位。TWICE也有《Heart Shaker》、《What is Love?》、《Dance the Night Away》三首热曲分别登上第6、第7与第10位。女团MOMOLAND的《BBoom BBoom》排在第5位，iKON《LOVE SCENARIO》名列第8，Red Velvet《Bad Boy》则排名第9。