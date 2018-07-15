产业银行和通用韩国就法人分离案达成妥协

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韩国产业银行同意通用韩国进行法人分离。产业银行在介绍改变立场的背景时提到了三点原因，即经营稳定性、节省成本以及可持续性。此外，还有消息称，即便提起诉讼，韩国产业银行获胜的可能性也不大，这也对其改变态度产生了一定影响。





所谓韩国通用法人分离是指韩国通用将研发中心分离成另一个法人的计划。因经营陷入困境，韩国通用宣布关闭群山工厂，甚至还有通用将撤离韩国的消息。对此，通用韩国第二大股东产业银行和通用总公司经协商，就71.5万亿美元规模的企业回生方案达成了协议。根据该方案，通用总公司和产业银行分别出资64亿美元和7.5亿美元，通用至少在10年间不得退出韩国市场，由此避免员工失去工作，合作公司破产的局面。但10月19日，韩国通用不顾产业银行的反对，强行举行股东大会，表决通过了将研发中心分离成另一个法人的方案，这被疑为通用启动撤离韩国程序，产业银行随即向法院申请临时禁令，要求阻止通用韩国进行法人分离。





随后，产业银行委托外部机构研究通用韩国法人分离计划，结果显示，在进行法人分离后，通用生产法人和研发法人的经营安全性将得到加强，两个法人的营业利润均有望增加，负债率也将得到改善。此外，法人分离还有节约成本的效果。