韩外交部：日本的新防卫战略应有助于地区和平

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日本的新防卫战略和防卫力强化计划引发巨大争议，相关计划违背日本的“专守防御”原则，且日本追求军事大国地位引发周边国家抗议。





在日本的新防卫战略中，引发违背“专守防御”原则争议的内容有二：首先是太空、网络等领域防卫措施。典型的例子是日本将确认网络攻击据点，并拥有反击该据点的能力。另外，日本还计划打造航空母舰。日本计划改造搭载准航母级直升机的护卫舰“出云”，确保战斗机起降，并将其命名为“多用途运用护卫舰”。然而，可供战斗机起降意味着日本将拥有航空母舰，这违背日本《宪法》第九条有关日本永远放弃以国权发动的战争、武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段，为此，不保持任何战力，也不承认国家的交战权等规定。





除此之外，日本还有很多被认为违背“专守防御”原则的军备增强计划。日本计划引进包括攻击性武器在内的各种最新武器，例如，两支“陆基宙斯盾(Aegis Ashore)” 反导系统和18架最新隐形战机F-35B。此外，还计划在F-15战机上搭载联合空面防区外导弹（JASSM）和远程反舰导弹（LRASM）。





日本计划在未来5年间投入远超27万亿日元的防卫费，日本的这一举措不符合美北无核化谈判和中日改善关系等最近趋势，只能被解释为日本正加速向军事大国迈近。