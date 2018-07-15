《漫话国乐》 夜声 / 碧纱窗 / 冬至月





朝鲜王朝末期画家安中植的作品《声在树间图》描述了在明月照亮大地的深夜，一个男人在庭院里走来走去。乍看，房间里灯火通明，也许男人是在房间里读书读累了，出来透透风。但仔细一看，男人的视线却望向大门，好像在等待有人到访，或者他知道没人会来，只是心想有人或许会来，所以在房间里忍不住就走了出来，在庭院里徘徊。这时，一阵风吹来，男人的衣襟被风吹得飘荡起来，这一情景显得有些孤独与寂寞。





《声在树间图》曾启发了著名国乐家黄秉冀的灵感。有一次，黄秉冀在KBS电视台的录音间偶然看到这幅画的复印本，被作品的氛围深深地吸引，后来他购买了同样的复印本，从中获得灵感并致力于作曲，伽倻琴乐曲《夜声》就这样问世了。

{音乐1: 《夜声》 第一章“神秘地”与第二章“欢快地”/ 作曲-黄秉冀、伽倻琴-黄秉冀、长鼓-金正秀}





回到朝鲜王朝时代的作品《声在树间图》，其实这幅画是安中植以中国宋代大文学家欧阳修的辞赋作品《秋声赋》为题材创作的。《秋声赋》中有这样的内容：

“欧阳先生在夜里读书，

忽然听到有声音从远方传来，心里不禁悚然。

他一听，这声音初听时夹杂着萧萧飒飒的风吹树木的声响，

然后忽然变得汹涌澎湃起来，

像是江河在夜间波涛突起、风雨骤然而至。

再仔细听听，听到碰到物体上发出金属撞击的声音，好似军队在疾奔袭击敌人，惊动天地。

于是欧阳先生叫童子出去看看，这到底是什么声音。

童子回来说：月色皎皎，星光灿烂，浩瀚银河，高悬中天，四下里没有人的声音，那声音是从树林间传来的。”

可见在一片寂静的人间，欧阳修认为只有自己能听到的是季节变化的声音。也许对于有的人来讲，这种声音也可能是心爱的人悄悄而来的声音。





时调作品《碧纱窗》就出现这样的情景：

“碧纱窗在灯火的映照下晃动，

以为情人到访而从房间赶紧跑出去一看，

未料不见情人，

在月光照耀的庭院中，

只见梧桐树上梳理羽毛的凤凰的影子在摇晃，

幸亏是深夜，

如果是大白天，必会被别人笑话的。”

凤凰是古代传说中的百鸟之王，作者在作品中以凤凰表现出书生尴尬的心境。

{音乐2: 男唱歌曲言乐《碧纱窗》/李东圭}





时间对于任何人都很公平，而且时间会滴答滴答地在一定的规律下消失，但在实际生活中，人们感受的时间并非如此。美好的瞬间通常会一眨眼就过去，等待的时刻会过得非常缓慢。当人们满怀希望，期待美好的瞬间尽快到来，一天、一周、一个月、一年的时间会飞快地流逝，可当人们突然醒过来，却发现自己已经长了好几岁。





再过一个多星期，2018年也即将过去了。在送旧迎新之际，人们比起对未来的希望，会对流逝的过去更感到惋惜。其实人们对过去的惋惜也意味着对未来抱有很大的期待。





“截取冬至夜半强，

春风被里屈幡藏。

有灯无夜朗来夕，

曲曲铺舒寸寸长。”

这是朝鲜王朝时代的艺妓兼诗人黄真伊的时调作品以歌辞形式演唱的。虽然冬天的夜晚既漫长又寂寞，而且没有人陪伴，可黄真伊心怀希望，情愿把冬夜截成两半，其中一半藏起来，等情人到来，再将其拉长，颇有一番情趣。





本月22日是冬至，这是一年中夜晚最长的一天，等冬至最长最冷的夜晚过去，冬天走了，春天的脚步也就近了。

{音乐3: 平时调《冬至月》/ 李峻娥 }