2019年在外就餐流行趋势：“NEW-TRO感性”、“非正面服务”、“便利店盒饭族”

ⓒ KBS

2019年市场将逐渐出现“NEW-TRO感性”、“非正面服务”、“便利店盒饭族”等有关在外就餐的趋势关键词。由韩国农林畜产食品部主办的“2019在外就餐产业消费趋势发表会”可知，首先，在外就餐产业期待的消费价值是越过价格和品质的客观性评价，将主观性的满意度放大化的性价比消费，以不断发展的技术为背景，将在外就餐服务过程再简化为便利性消费趋势，同时追求与他人不同而属于自我拥有的差别化风格。因此随之而来的2019年在外就餐流行趋势有“NEW-TRO复古感性”，对年轻一代消费者来说，新鲜独特、不太熟悉的过去吸引着他们。另外，在快餐店、便利店、大型超市甚至是美妆集成店内都渐渐采用并扩大无人点餐和无人结账模式，实现“非正面服务”。另外，将无人化和自动化的扩散更进一步优化于外卖APP、电子结算等服务设施上，加速在外就餐服务的发展。最后一个趋势为“便利店盒饭族”，随着消费者的用餐方式多样化发展，在便利店内购买HMR(家庭简便餐)食用的消费者也被认为是在外就餐现象的一种延续。“便利店盒饭族”指的是在便利店内以食用盒饭为一餐的消费者，2019年这样的趋势将不断扩大，便利店也不再仅仅是提供便利服务和饮食摄取的一个空间了，而是更多地扩展为代替餐厅的空间。





<前沿视线>





2019室内设计趋势关键词：BETTER_稍微再好点

LG HOUSING近日推出室内设计趋势关键词“BETTER_稍微再好点”，指的是比起对于未来的担心和忧虑来说，对生活抱有乐观心态和积极意志力的话，将会创造更美好的世界。LG HOUSING还举行了有关室内设计趋势的研讨会，研讨会上主要展示了三个设计主题：以动物为主题的带有童话想象力的世界、身心和精神力都充满健康活力的WELL-BEING空间以及对于未来充满乐观态度和好奇心的空间。同时他们也在研讨会上再次呼吁大家一起保护环境，并讨论了气候变化对于人类生活习惯的影响等重要问题。





2019美妆趋势

回首今年，周最长52小时工作制、工作生活平衡、小确幸等有关自我幸福的社会趋势显示，追求自我趋向和寻找自我的时期已逐渐到来。跟随重视自我的趋势，美妆界不断为消费者设计其内心所求的产品。比如，在雾霾和城市公害等有害环境中能够保护皮肤的护肤产品大受瞩目。这类面霜产品不仅可以抵抗空气中的有害物质和蓝光，还能使皮肤保护膜更加坚固，给皮肤带来保湿的同时，还能给与深层肌肤充分的胶原因子，改善皮肤问题，增强皮肤光泽。





韩国格乐丽雅百货店的春节礼品走向环保趋势

韩国格乐丽雅百货店于12月16日至1月14日连续19天预售2019年春节礼品。在预售期间购买的消费者可享受7-9折优惠。主要商品分类有蔬菜、水果、海鲜、肉类、零食及红酒等，最有人气的预售产品将是格乐丽雅百货店内独家销售的韩牛套餐等。春节礼品套餐内的部分蔬果包装采用了环保包装，抛弃掉一次性塑料袋，采用以玉米为成分的微生物分解认证包装包裹物品，并以纯净水代替原来保温膜内的化学成分凝胶。不仅如此，百货店还推新了携带有水力发电机和太阳光充电器礼物的套装盒，可以让消费者直接在生活中使用大自然能源并实践环保。