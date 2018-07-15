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当地时间12月17日，第73届联合国大会举行全体会议，以协商一致的方式通过了北韩人权决议。这是2005年开始，联合国大会连续第14年通过北韩人权决议，而且是在美北无核化协商陷入僵局的情况下获得通过，因此北韩将采取何种应对措施及其对今后的美北无核化协商带来何种影响，引人关注。





继上月15日联合国大会负责人权事务的第三委员会后，联合国大会在全体会议上未经表决，以协商一致的方式通过了北韩人权决议。在2012年、2013年、2016年、2017年举行的联合国大会全体会议上，也曾以协商一致的方式通过北韩人权决议。因此，联合国大会在今年的全体会议上也以协商一致的方式通过北韩人权决议，反映出国际社会对北韩人权状况的担忧。





本次决议重申了联合国北韩人权状况调查委员会2014年报告中对北韩人权状况的担忧。其内容为谴责北韩长期存在有系统、普遍和严重的侵犯人权行为，要求北韩立即废除强制收容所，释放所有政治犯，追究相关责任人的责任等。此外，决议连续5年建议安理会就北韩人权状况制裁北韩最高责任人，将北韩人权问题提交至国际刑事法院。





令人瞩目的是，在本次决议中添加的新内容。决议对南北韩首脑会谈、美北首脑会谈等韩美两国同北韩进行对话与协商给予高度评价并表示支持。此外，对2018年8月南北韩重启离散家属团聚活动和2018年9月在第三次文金会上决定为根本性解决离散家属问题加强人道主义合作表示欢迎，这些都具有相当的意义。





今年12月10日，美国政府以严重侵犯人权为由，将劳动党中央副委员长兼组织指导部部长崔龙海、国家安全保卫省保卫相郑京泽和宣传鼓动部部长朴光浩三名北韩高官列为了制裁对象。在美北无核化协商陷入僵局的情况下，美国作为压迫北韩的手段打出了“人权牌”。





联合国大会通过北韩人权决议后，北韩常驻联合国代表金星主张，该决议提及的人权侵犯事例纯属捏造，但是没有强烈谴责美国。本月17日，北韩国务委员会委员长金正恩在北韩国防委员会委员长金正日逝世7周年纪念大会上虽然强调要顽强地斗争到底，但是没有提及美国，这可以说为重启美北无核化协商留下了余地。关键在于北韩国务委员会委员长金正恩明年1月1日发表的新年贺辞。如果重申无核化意志，有可能立即重启美北无核化协商，并在近期内举行第二次美北首脑会谈。此外，北韩国务委员会委员长金正恩何时访问韩国也是国际社会关注的事项。如果金正恩委员长访问首尔，可说是为落实北韩无核化与改善南北韩关系发出的正面信号。





在美北无核化协商陷入僵局的情况下，北韩人权问题又引发了争议。因此，美北双方何时能结束这场拉锯战，重启无核化协商，引人关注。