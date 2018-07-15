南北韩重启开城满月台联合发掘项目

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今年9月6日，南北韩在开城举行工作会议，就重启2015年后中断的开城满月台联合发掘项目达成协议。2007年至2015年，南北韩共进行过7次开城满月台联合发掘工作，第8次联合发掘工作于2018年10月22日至12月10日共进行了50天。





2005年11月，北韩方面计划将开城历史古迹地区列入世界文化遗产名录，并为确认其具有何等价值而邀请韩方学者前往开城举行会议，以听取韩方学者的意见。会上，双方认为通过联合发掘与调查突显其历史与文化价值有利于将开城历史古迹地区列入世界文化遗产名录，并从开城历史古迹地区当中择选一处进行联合发掘工作，而当时选定的地方就是满月台。





开城满月台位于松岳山南麓，总面积达25万平方米，公元919年起作为高丽王朝的王宫历经战乱焚烧和重建，1361年因红巾军入侵而变成废墟。目前，满月台虽然仅留有部分阶梯和城墙，但是作为高丽历代君主施政400多年的王宫遗址，蕴含丰厚的高丽文化精髓。





2007年5月18日，南北韩开始对开城满月台进行联合发掘工作。以“南北历史学者协议会”为中心的韩方发掘团举行祈愿发掘成功的破土仪式后，同北韩方面的“民族和解协议会”进行了地表调查。在短短几小时内，发掘团就发掘出镶嵌青瓷碎片和受高句丽文化影响的瓦片等数十件遗物。





起初，南北韩学者分别对满月台遗址西北地区进行发掘工作，但是之后一道进行探查发掘工作，南北联合发掘团在第7次联合发掘时，在废墟中发现了非常珍贵的文化遗物。2015年11月14日，南北联合发掘团在西部建筑群南端发掘出一枚金属活字。该金属活字长1.36厘米，宽1.3厘米，高0.6厘米，与过去出土的金属活字相比，字体刻得更精巧，而且是比公元1455年制造的西方最古老的古登堡金属活字至少早一个世纪完成的非常珍贵的文化遗产。此外，南北联合发掘团还发掘出许多文化遗迹和文化遗物。2007年开始进行发掘时，南北双方决定对被称为西部建筑群的高丽王宫西部地区33000平方米遗址进行发掘工作，迄今进行约70%的探查和发掘。在此过程中发掘出许多步行通道、回廊、水渠以及2万多件遗物。2015年10月，在首尔的国立古宫博物馆举行过满月台出土遗物展览会，两天后北韩在开城成均馆前院搭建大型帐篷，也举行满月台出土遗物展览会。2007年5月至2015年11月，南北韩学者们对开城满月台遗址共进行过7次联合探查与发掘，迄今发掘出供奉高丽王朝第五代国王肖像的景灵殿、国王主持朝会或会见外国使臣的乾德殿等建筑物的构架。此外，还发掘出刻有铭文的瓦器和青瓷等2万多件最高级宫廷遗物，2013年开城历史古迹地区取得被列入世界文化遗产名录的辉煌成果，2015年10月南北韩联合举行了开城满月台出土遗物展览会。10月13日至11月6日在国立古宫博物馆举行的首尔展览会作为首次展览南北韩联合发掘出土的高丽王朝文化遗产，能够切身感受到高丽时代文化气息的展览会，吸引了众多的参观者。开城展览会则比首尔晚两天举行。为在开城成均馆前院举行展会，北韩破例邀请80多名韩方学者，并且公开了满月台出土遗物和发掘现场。





2015年，南北韩达成口头协议，除酷寒期和酷暑期外，全年进行联合发掘，但是2016年1月6日北韩进行第四次核试验后，满月台南北韩联合发掘项目也进入中断状态。今年4月27日南北韩在板门店举行首脑会谈等持续进行双边对话，并就重启满月台联合发掘项目达成协议，2018年10月22日开始着手进行了为期50天的第8次联合发掘工作。





由于第8次联合发掘工作顺利结束，韩方计划于明年2月进行第9次联合发掘，并在最短时间内完成满月台遗址发掘工作。南北韩联合发掘高丽王宫满月台遗址具有极大的意义，因为该项目是南北韩进行历史遗迹和遗物发掘工作的代表性合作事业。因此，我们期待南北韩学者们再接再厉，为发掘更多珍贵的民族遗产，作出不懈努力。