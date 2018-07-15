韩国今起投入移动支付系统Zero Pay

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“Zero Pay”是一种新的支付系统，同时可将中小工商户结算手续费降至最高0.5%、最低0%。Zero Pay也是朴元淳竞选首尔市长时承诺启用的“Seoul Pay”的全国版。





“Zero Pay”的出现反映了中小工商户，尤其是个体工商户艰难的现实处境。在经济低迷的大形势下，中小工商户一直是最先受到打击的弱势阶层。再加上最低工资大幅上涨，一周最长52小时工作制的实施，更令中小工商户的境况雪上加霜。对于小工商户来说，居高不下的经营场所租金已经是沉重负担，最低工资上涨后，不得不面临雇员工资上涨的压力。一周最长52小时工作制实施后，甚至还需要增雇人手。在经济繁荣、营业额增加的情况下，这些费用的增加或许可以看作是一种自然增长，但在经济并不景气的情况下，这无疑是将中小工商户推向了悬崖边缘。Zero Pay是政府为减轻中小工商户负担所作的努力之一。目前，韩国信用卡加盟店结算手续费比率为0.8%∼2.3%。





对于Zero Pay是否能够成功众说纷纭。金融界有观点认为，Zero Pay被民众广泛接受并非易事。对消费者来说，这一支付体系并没有为他们提供有诱惑力的实惠，现有的可替代支付方式如Kakao Pay等也有不少。而政府方面认为，Zero Pay吸引消费者的因素非常充分，一定能够获得成功。为了吸引消费者使用Zero Pay，政府承诺民众将可享受40%的所得扣除优惠。目前信用卡扣除优惠为15%，借记卡扣除优惠为30%。政府和地方自治团体正在积极与连锁加盟店等进行协商，鼓励其使用Zero Pay支付系统。