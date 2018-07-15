韩政府：美国加息对韩国利率上行影响在掌控之内

ⓒYONHAP News

随着美国再度加息，韩美利率差距再次拉大至0.75%。对此，韩国政府表示，美国再度加息对韩国利率上行的影响在掌控之内，但市场对家庭负债压力或继续加重深感忧虑。





美国19日宣布加息，这是美联储今年第4次加息。美联储还将明年的加息次数从原来的3次调整到2次。随后，韩国各金融部门联合举行宏观经济金融会议，与会者表示，美国再度加息对韩国利率上行的影响在掌控之内，将彻底采取措施，应对新的不稳定因素。韩国金融监督院也召开紧急会议，检查美国加息对国内金融市场的影响。会议认为，国内外金融市场波动性加大，将严厉应对扰乱市场的行为。





韩国政府对美国加息持谨慎乐观态度。韩国银行总裁李柱烈表示，这是预料之内的结果。相较美国此次加息，更关注美国加息的速度。李柱烈认为，如果美国放缓加息速度，对世界经济所产生的负面影响也将减小。届时，各国货币政策有望松于预期。因韩美利率差距扩大而倍感压力的韩国银行也能对货币政策进行调整。





但有分析认为，美国加息将导致韩国国内家庭债务危机进一步加剧。此前，韩国11月刚刚上调基准利率，随着美国再度加息，预计将很快在贷款利率上有所反映。以今年第三季度为准，韩国家庭负债规模达1514.4万亿韩元，家庭负债增速高于收入增速。