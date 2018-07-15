导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：张志奇(首尔市立大学留学生)





圣诞节虽说是西方的节日，但是在基督徒众多的韩国是公休日。到底韩国的圣诞节气氛如何，韩国人怎样过圣诞？有请在韩国留学的张志奇介绍一下韩国人过圣诞的气氛。





ⓒ KBS

南：请你先介绍一下自己吧？

张：大家好，我叫张志奇，我来自河北省邯郸市，现在在首尔市立大学读书，我将在这一学期结束以后毕业。

南：请您给我们介绍一下韩国人圣诞前夕的气氛？

张：在韩国圣诞节的气氛还是相当浓重的，各大商店为了迎接圣诞搞促销活动。很多学校里、商家门口、广场上也早早摆放了圣诞树，面包房门口堆满了蛋糕，差不多刚十二月份感受到这样的氛围就知道快到圣诞节了。





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南：韩国人怎样过圣诞呢？感觉跟在中国过圣诞有哪些不一样？

张：在韩国圣诞节是“红日子”，也就是公休日，大学生在12月中旬是期末考试，所以每次从圣诞节之前开始就进入到寒假了。在韩国基督徒的比例还是很高的，所以到圣诞节的时候很多人都会去教会做礼拜，即使不是基督徒也会在家里围坐在一起吃个蛋糕，互相送礼物，很有节日的气氛。

南：教会里中国人一起怎样过圣诞？

张：我们在一起互相赠送礼物、一起吃饭、一起唱歌，互相倾诉自己的烦恼，以此得到安慰。圣诞节总而言之是一个十分温暖的日子。如果大家想得到这样的感觉可以来我们新门内教会来看看，我们向所有的人敞开大门。