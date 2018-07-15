龙山美军基地周边地下水污染严重 苯浓度最高超标1170倍

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首尔市发布龙山美军基地周边地下水检测结果，称该地区地下水污染仍然严重，苯浓度最高超标1170倍。





龙山美军基地周边地下水污染问题并非“新闻”。2001年，龙山美军基地周边绿莎坪地铁站一带就被爆出油类泄漏导致严重污染。此后，首尔市在基地附近设置地下水观测井，实施地下水净化工程，并对水质污染状况进行监测。得益于此，该地区地下水污染程度逐年减轻，但仍远高于标准值。





龙山美军基地位于首尔市中心，虽是韩国领土，但长期以来一直是一个“禁区”。有关历史可追溯到110多年前。1904年日俄战争时期，龙山成为日本帝国主义的军事基地。从那以后，这一带就成为外国驻军驻屯之地，韩国民众不得入内。日本战败后，1945年9月，美国第7步兵师登陆仁川，驻扎龙山基地。韩国战争时期，韩国政府正式将龙山提供给美军作为驻军基地。从此，龙山成为驻韩美军的大本营。对韩国民众来说，那里多年来一直是一片不得入内的禁区。2003年，韩美两国首脑就龙山基地搬迁至平泽达成一致，这个地区才有望回到韩国民众的怀抱。2005年，政府发布龙山基地改造方案，称将在当地建成一座大型公园。截至2018年，有关部门一直在制定公园的基本设计和建设方案。最近，“龙山美军基地大巴游”启动，虽仍有诸多限制，但也意味着这片禁区已经开始掀起神秘面纱。





由于各种错综复杂的原因，在这片土地上到底在发生些什么事情无从知晓。油类泄漏导致的污染也是由于附近绿莎坪地铁站土壤被污染才被公之于众。虽然部分事实被披露后，污染净化工作也在进行，但要走的路还很漫长。有声音指出，虽然彻底解决根本问题要在基地完全归还之后才可能实现，但在此之前，也需积极推进基地内部的深度调查和污染净化工作。