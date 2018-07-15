彭佩奥：期待新年早些时候举行第二次美北首脑会谈

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美国国务卿蓬佩奥当地时间20日在堪萨斯地区广播电台KNSS的一档节目中接受电话采访表示，期待新年早些时候举行第二次美北首脑会谈。彭佩奥的这一发言被认为再次明确了美方的对话意志。但美北首脑会谈能否像其所希望的那样在新年早些时候顺利举行，仍是未知数。





美方传递出的信息是明确的，希望早日举行会谈。不仅如此，美国还释放了一些友好信号。美国国务院对北韩政策特别代表斯蒂芬•比根在发言中谈及“克服美北双方70年的敌对关系”，并且暗示美国将考虑允许民间重启以人道主义支援为目的的访北活动。在遭北韩扣押的大学生瓦姆比尔死亡事件发生后，美国一直禁止国民赴北韩旅游。比根还明确表示，彭佩奥已下达指示，待其回国后重新研讨美国政府有关民间和宗教组织对北韩进行人道主义援助的政策。





与此同时，美国并未放松对北韩的制裁，不仅不断强化制裁措施，还用人权问题向北韩施压。最近，美国财政部以侵犯人权为由，宣布将包括北韩第二号人物崔龙海在内的3名北韩高官追加列入制裁名单。联合国大会也连续14年通过北韩人权决议，内容包括向以金正恩为首的北韩领导层问责，并建议将北韩人权问题移交国际刑事法院审理。





此外，美国和北韩各自的国内形势对实现第二次美北首脑会谈也并不十分有利。特朗普总统面临司法部调查，且同国会对立，北韩则由于实质性放宽制裁的要求未能实现而颇为不满。在这种情况下，比根的上述表态或可解读为在放宽对北制裁方面有所松动。若北韩对此表示认同，双方对话前景或将趋向明朗。美北谈判陷入长期僵局是双方都不愿看到的，因此以新年为契机打开突破口就变得十分必要，鉴于此，双方从新年伊始便积极重启对话也并非没有可能。