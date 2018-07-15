美联储加息是否影响韩国引关注

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美联储当地时间19日举行联邦公开市场委员会会议，决定加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至2.25%至2.5%。由此，韩国与美国利率差再度拉大至0.75%。但美联储将明年的加息次数由3次下调至2次，这给韩国银行（央行）以喘息机会，有余地实行货币政策。

美联储在声明中表示，劳动市场和经济活动持续保持强劲，并解释称，根据劳动市场情况和通货膨胀情况决定加息。同时，美联储将明年的加息次数预期由3次调整为2次，展现出美联储货币紧缩意志正在趋于缓和。此前，金融界曾预测，由于美国经济出现萎缩现象，因此美联储有可能会减少加息次数。分析认为，美联储此举是考虑全球经济增速放缓和金融市场变动性等因素所做出的决定。今年，美联储较往年加快了加息步伐。年初，金融界均认为美联储会加息2至3次，但美联储却在今年4度加息。加息导致美元持续走强，动摇了美元外债较多的新兴国家金融市场。值得关注的是，本次美联储决定加息是在美国总统特朗普公开反对的情况下进行的。





对于美联储今年第4次加息，韩国政府表示，利率上行影响仍在掌控之中。韩国企划财政部、韩国央行和金融委员会20日上午在首尔银行会馆举行宏观经济金融会议。与会相关部门认为，美联储加息并不会立刻引发外国资本流出。但政府也表示，美联储调整明年加息次数，预示着美国经济增幅放缓，因此未来将对此保持关注。有声音指出，目前韩美两国利率差暂时不会对韩国经济带来影响，但确是不稳定因素。国内外利率差虽不是直接导致外国资本大规模外流的主要原因，但在经济陷入危机时，可能会引发决定性问题。对此，韩国政府表示，必要时将根据应急方案，果断采取措施。





分析认为，美联储调整加息次数给韩央行以喘息机会，可在此期间推行强有力的货币政策。但也有声音担忧韩国家庭负债规模恐如“滚雪球”一般越来越大。继韩央行11月上调基准利率后，美联储再度加息，因此若加息后产生的影响反映至家庭贷款利率，将给生活困难的家庭带来巨大压力。据金融当局推算，目前存在巨大本息偿还负担的家庭为127万户，其中逾34万户为“高危家庭”。近来，家庭负债增幅虽然放缓，但增速依旧快于收入增速，成为韩国经济发展的阻碍。