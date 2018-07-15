韩国政府发布2019年经济政策方向

ⓒYONHAP News

韩国总统文在寅17日上午在总统府青瓦台主持召开扩大经济长官会议，政府当天发布2019年经济政策方向。





本次政府发布的经济政策方向重点放在吸引投资、扩大财政投入、规制改革、扶持出口、促进内需以及全力以赴创造工作岗位等提高经济活力上。作为首要经济政策课题，政府提出应全方位加强经济活动，计划从民间和公营企业获得21.9万亿韩元的投资，优先向图书馆、体育馆建设等社会间接资本（SOC）事业投入8.6万亿韩元资金，促进相关事业尽快进行。为搞活民间投资，政府将尽快铲除阻碍企业的绊脚石，确保行政程序快速进行。同时，向民间资本全面开放公共设施领域。为刺激内需，政府决定将汽车个别消费税下调时间延长至明年6月。政府还将在明年2月前调整最低工资决定结构，以此调整最低工资上调速度。为完善每周最长52小时工作制，政府考虑在扩大实施弹性工作制前，延长缩减劳动时间过渡期。为提高汽车、造船、显示器面板、石油化学等主要产业竞争力，政府将于本月发布制造业创新对策和个体工商户对策，明年上半年还将陆续发布旅游、保健、文化内容、物流等服务产业的培育战略。对包括拼车、共享住宿等在内的共享经济，政府计划制定利益相关人士共赢方案，通过协商，搞活相关领域。





政府本次发布的明年度经济政策方向最引人关注的是，与去年相比，对企业更加亲和。经济副总理兼企划财政部长官洪楠基曾表示，为了提高民间和公共领域经济活力，政府将重点放在打破财政和金融限制的投资支援上。政府采取的方针是快速处理行政程序，并通过调整利害关系，使此前受阻的大规模企业投资项目尽早开工，最具代表性的是现代汽车斥资3.7万亿韩元在首尔江南区建设的105层新办公楼项目——国际商务中心。政府计划在明年1月结束整改委员会审议，最早在明年上半年开工建设。另外，由SK海力士参与的规模达1.6万亿韩元的首都地区半导体集群建设、5000亿韩元的首尔仓洞K-POP演出场地建设和价值2000亿韩元的汽车自动驾驶试验路段建设工程也将在未来陆续启动。实际上，本次政府发布的经济政策方向中，去年多次强调的“收入主导型增长”影响力已被大幅削弱，“提高经济活力”则上升为主要课题。有分析认为，韩国政府认为，当前韩国经济存在的结构性问题十分严重。为保持可持续发展，动员所有政策给经济注入活力至关重要。因此，政府实际上已调整政策方向，并将此反映在明年的经济政策中。专家评价称，为克服结构上的困难，政府改变经济政策优先顺序的做法是正确的。但也有声音对制造业创新和扶持个体工商户等核心计划以及矛盾日益深化的拼车等共享经济问题的对策落实不到位或被推迟感到忧虑。