联合国大会连续14年通过北韩人权决议

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第73届联合国大会17日举行全体会议，以协商一致的方式通过了北韩人权决议。协商一致指的是不要求成员国进行投票，而是采用全员同意的方式进行，此举展现了国际社会改善北韩人权状况的呼声愈发高涨。自2005年开始，联大已连续14年通过北韩人权决议，但决议建议的北韩人权问题安理会讨论会议未能举行。

今年的联合国大会北韩人权决议内容与去年大致相同，唯一不同的是新增“对当前展开的外交努力表示欢迎”的措辞。分析认为，今年的决议内容与去年相似，说明北韩在人权问题上未取得特别进展。决议谴责北韩长期存在系统、普遍且严重的侵犯人权行为，并敦促北韩立即中断上述行为。具体来看，北韩存在对相关人员进行拷问和给予非人道主义待遇，并进行强奸、公开行刑、非司法性拘留和处刑、合法程序和法制缺陷、采取连坐制和强制劳动等侵犯人权的行为。早在2014年，联合国北韩人权调查委员会（COI）发布的报告就曾明确指出上述行为。决议充分研究联合国北韩人权调查委员会报告的结论与建议事项，认为应采取适当的措施追究责任。决议连续第5年建议安理会将北韩人权状况移交至国际刑事法院审理，并制裁北韩最高责任人，矛头直接指向北韩国务委员会委员长金正恩。决议还建议安理会持续举行北韩人权问题讨论会议。举行有关北韩人权问题的安理会讨论会议需安理会15个理事国中的9个国家以上同意方可进行，但今年只有包括美国在内的8个国家同意，因此会议告吹。对此，美方表示，这并非意味着各方反对议题本身，明年将再度推进有关北韩人权问题的安理会讨论会议，美国改善北韩人权状况的意志没有改变。目前，美国对北韩制裁并未松绑，最近更以侵犯人权为由，将北韩二号人物崔龙海等3名政府高官列入第4次制裁名单。





对于联合国大会的这份决议，北韩与往年一样予以强烈反对。但人权作为人类社会的普遍价值，随着要求保障人权的呼声日益高涨，将给北韩在改善人权方面施加巨大压力。此外，部分人权团体也担忧，韩国积极推进南北合作，将导致北韩人权状况恶化。