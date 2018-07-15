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从立冬到立春为三月，万物凋零，大片冰封，生机闭藏，以养藏为主。

1、早睡晚起：冬日里，起居宜早睡晚起，早睡以养人体阳气，迟起以养阴气。﻿

2、注意防风：中医认为，风为百病之长，人是最容易受风的。风是载体，可以兼夹寒、湿、热痰、淤等。而人体内因为生气而致气郁、气盛又都可以化风。人体致病的很多因素多与风邪有关，冬季尤其要注意。﻿

3、冬季适合食补，药补不可乱补：冬季进补效果较好，食补如羊肉，鸡肉，牛肉等。最好能多吃白菜、银耳、木耳、枸杞、梨等补益阴液的食物。药补如阿胶，人参，鹿茸等，但不可乱补。﻿

4、防寒保暖：气候变化无常，寒潮不断侵袭，冬季应保暖避寒，老人尤其要暖好背。﻿

5、多晒太阳：冬日里阳气内敛，外在的阳气不旺。多晒太阳可以促使钙质吸收，从而强壮骨质，也是藏精的不二法门。冬天里寻求一种安静的精神状态，可以保精怡神。﻿

6、不宜勤洗澡：冬季阳气内敛之时，若过多或过度的出汗，容易损伤阴液，不符合冬季的养生要点。此外冬天寒冷干燥，人的皮脂分泌物排出变得困难，会使皮肤干燥明显。建议不必每天洗澡，洗完澡要涂上保湿的身体乳以保持皮肤滋润。

7、适当锻炼：冬季应适当锻炼，活动筋骨。但大风、浓雾的早晨，不宜进行户外锻炼。可进行一些按摩保健体操活动，尤其多进行转腰，揉肾，叩齿等健身锻炼。﻿





（文中窍门来自周璟听友）