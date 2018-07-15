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在韩国，KBS、SBS等地面波电视台与tvN等有线电视频道每年播出120部以上的电视剧，韩剧按照播出时间分为月火剧、水木剧、周末剧、日日剧、晨间剧。月火剧与水木剧通常播出12-16集，周末剧播出50集以上。





随着韩剧人气高涨，韩国已成为世界五大电视剧出口国之一。据统计，最近5年，韩国共出口了32部电视剧，继美国、英国之后，在电视剧出口国排行榜排在了第三位。不仅如此，近年来美国、日本等国也翻拍韩剧，这5年来，在海外翻拍的韩国影视作品共有36部，继美国、英国、西班牙之后名列第四位，充分显示出韩剧的人气。最近，BBC等海外媒体也纷纷介绍韩剧热潮，评价韩剧题材丰富多彩，结构严谨，演技精湛，剧情精彩，足以吸引海外观众。





在韩剧中，周末剧以家庭观众为对象，因此收视率最高，比如，今年在KBS播出的周末剧《我黄金光辉的人生》、《我唯一的拥护者》的收视率都超过30%。然而在电视剧品牌、话题性方面，月火剧与水木剧的竞争尤为激烈，收视率也较高，尤其是近来tvN等有线电视频道的电视剧无论是内容还是话题性都更受观众的喜爱。





在今年播出的韩剧中，颇受好评且收视率较高的有《机智的监狱生活》、《Mother》、《我的大叔》、《Mr.Sunshine》、《经常请吃饭的漂亮姐姐》、《LIVE》、《男朋友》、《阿尔罕布拉宫的回忆》等。其中，翻拍同名日剧的《Mother》不仅荣获百想艺术大奖最佳作品奖，主演李宝英还凭借该剧捧得首尔电视剧大奖最佳女演员奖。不仅如此，该剧还成为唯一入围法国戛纳电视节主竞赛单元的亚洲作品，备受瞩目。由IU主演的《我的大叔》在第2届The Seoul Awards获得电视剧部门大奖，《Mr.Sunshine》的李秉宪与柳演锡也分别摘得最佳男主角与最佳男配角奖。在今年10月举行的2018 APAN Star Awards上,《我的大叔》获得导演奖、女子最优秀演技奖等，荣登四冠王，《Mr.Sunshine》也获得大奖（李秉宪）等，成为三冠王。另外，丁海寅今年凭借《经常请吃饭的漂亮姐姐》一炮打响，荣获中篇电视剧男子优秀演技奖与K Star男子人气奖，并成为广告界的新宠。