网友最喜爱圣诞歌曲榜出炉 成诗京朴孝信歌曲稳夺冠军

音乐网站GENIE日前发表了网友们投票选出的12月份圣诞carol song排名榜单。很多歌曲是多年前就发表了的,但一直在网友心中占据重要的位置,而2018年的新曲只有3首进入前十名。





网友们票选出的最喜爱的圣诞歌曲第一名是成诗京、朴孝信、李锡勋、徐仁国,以及VIXX组合共同演唱的《因为是圣诞》。这首歌于6年前发行,因为温馨甜蜜的气氛受到众多网友的喜爱。第二位是歌手Kelly Clarkson演唱的《Underneath The Tree》。第三名为Mariah Carey于2005年演唱的经典歌曲《All I Want For Christmas Is You》。第四名和第五名分别是Ariana Grande演唱的《Last Christmas》和Straight No Chaser演唱的《Text Me Merry Christmas (Feat. Kristen Bell)》。另外,排在第六和第七名的歌曲依次是John Legend演唱的《Bring Me Love》、《Have Yourself A Merry Little Christmas (Feat. Esperanza Spalding)》。第八位到第十位的依次为Michael Buble演唱的《Jingle Bells (Feat. The Puppini Sisters)》和Jessie J的《This Christmas Day》,以及组合J Rabbit演唱的《Winter Wonderland》。