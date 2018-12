ⓒ YONHAP News

在Red Velvet为全新歌曲《RRB》宣传之时,年初发行的作品《Bad Boy》也因成为Billboard评选的“年度最佳K-POP歌曲20首”第1名而再次成为关注焦点。

根据Billboard当地时间17日在官方网站更新的内容显示,Red Velvet的《Bad Boy》成为“乐评家选出的年度最佳K-POP歌曲20首 (The 20 Best K-pop Songs of 2018: Critics' Picks)”第1名。

Billboard评价《Bad Boy》称:“低调的伴奏配合内容丰满的MV,成就了Red Velvet十分洒脱的一面。成员将R&B音乐的特点完美演绎,毋庸置疑《Bad Boy》是Red Velvet今年最棒的作品。”

另外,SHINee、防弹少年团、IU、Apink、Heize、善美、EXO等歌手的作品也都帮上有名。