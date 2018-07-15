韩国拟新设最多两家纯网络银行

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韩国政府发布批准新设纯网络银行的方案。预计截至2020年，最多将诞生两家新的纯网络银行。





目前，韩国有K银行和Kakao银行这两大纯网络银行。由KT主导的K银行是韩国第一家纯网络银行，于2017年4月3日正式成立。这是韩国时隔23年首次成立新银行，而且是首次设立没有实体店的银行，因此尤为引人关注。K银行成立后仅4天，用户突破10万人，在金融界掀起了一股旋风。一个月后，Kakao银行也正式成立。Kakao银行利用拥有4300万名用户的“国民聊天软件”Kakao Talk积极营业，得益于此，其在金融界掀起了更大的浪潮。





以2018年9月底为准，纯网络银行共吸引了764万名客户，深深扎根于金融市场。简单的程序和相对原有银行低廉的贷款利息吸引了不少客户。纯网络银行的资产规模从2017年的5.2万亿韩元增加到现在的12.7万亿韩元。同时，纯网络银行还大幅改变了原有商业银行的营业惯例，促使原有商业银行大幅加强移动银行服务。





最为引人关注的新纯网络银行候选公司是NAVER。NAVER是在韩国国内拥有4600万名以上用户的韩国最大的门户网站。预计NAVER打入纯网络银行市场，影响力或将超过Kakao银行。阻碍NAVER打入纯网络银行市场的最大绊脚石是产业资本持股比率限制。韩国金融当局正在推进放宽ICT业务比重超过50%的企业产业资本持股比率限制的方案。此外，KIWOOM证券和Interpark也希望开设纯网络银行。Interpark是韩国第一代电子商务公司，KIWOOM证券的最大股东是IT服务商Daou技术。