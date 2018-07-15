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多数人认为，文在寅总统支持率下降的最大原因是“经济不振”。





据Realmeter 24日发布的民调结果显示，文在寅总统国政支持率创执政以来新低。支持率和负面评价差距为1个百分点，在误差范围内。此前，另一项民调结果显示，文在寅总统的支持率和负面评价以微弱差距出现逆转。





此前，文在寅总统支持率一度受北韩问题影响而有所上升，但最近重新出现下降趋势。以地区、年龄和职业来看，岭南地区、20多岁人群、个体户的支持率降幅较大。有分析认为，20多岁学生对文在寅总统的支持率下降主要是因为就业形势恶化。而个体户认为，他们是经济不景气和文在寅政府经济政策的受害者。另外，岭南地区民众对文在寅总统的支持率下降尤为引人关注。大邱和庆尚北道本是自由韩国党占据优势的地区，但执政党在今年的地方选举中在上述地区获得了胜利，该地区的支持率下降意味着选民从支持文在寅总统转为反对。





考虑到这种趋势，文在寅总统支持率继续下降的可能性比反弹的可能性更大。目前，国内外不确定性仍然较大，经济复苏的可能性不大，因此人们对政府急剧上调最低工资、缩短工作时间、采取收入主导型增长政策的不满愈发膨胀。在此背景下，尤为引人关注的是正义党支持者对文在寅总统的支持率也大幅下降。也就是说，就业形势恶化和经济下行导致青年和老百姓对文在寅总统的支持率下降。而政府出于这个原因退出部分政策基调还导致进步势力支持率下降。