特朗普期待举行第二次美北首脑会谈

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美国总统特朗普在听取北韩工作组进行的报告后表示，北韩问题正逐步取得进展，他对举行第二次美北首脑会谈心存期待。





当天向特朗普进行报告的是对北韩政策特别代表斯蒂芬·比根和白宫国家安全委员会(NSC)韩半岛事务助理艾莉森·胡克。比根最近刚刚访问韩国，与韩方有关人员进行接触，并举行韩美工作小组会议。比根在北韩问题上表现出了柔和态度，力图打破美北间的僵局。在访韩期间，比根作出的两项发言非常引人注目：一是克服70年来与北韩的敌对关系，另一项是将研讨解除北韩旅行禁令，允许美国公民以提供人道主义援助为目的前往北韩。比根在21日举行的韩美工作小组会议后还说，希望与北韩重启对话，商讨第二次美北首脑会谈的具体事宜。





美国国务卿蓬佩奥20日也表示，希望尽快举行第二次美北首脑会谈。他在接受电台采访时表示，他相信会在新年后不久举行会谈。





此外，美国似乎还尽量避免刺激北韩，美国副总统彭斯22日取消了有关北韩人权问题的演讲就是最好的例子。彭斯一直被认为是对北强硬派。





此前本月1日，特朗普曾表示，第二次美北首脑会谈将在明年1或2月举行。美北对话陷入僵局后，他在本月14日表示，不急于举行会谈，如今则再次表态期待举行会谈。但对于美国最近系列柔和表态，北韩尚未作出任何具体反应。