《第二个冬天》 (두번째 겨울)

12月27日上映的电影《第二个冬天》由金义坤导演执导，李光贤、朴佳英等演员出演，讲述了在周围的同学朋友们纷纷进入公司上班、升职、结婚，渐渐找到了稳定的生活，而主人公一直在自己追求梦想的道路上徘徊的故事。新人导演金义坤透露，自己在创作剧本时并没有耗费太久的时间，仿佛有一种排解自己内心不安和郁闷的痛快感。大概只写了一周左右，2015年12月10日完工，然后决定要把这个本子拍出来。由于是讲述冬天的故事，没有办法等到明年冬天再拍，所以只能拿着自己的零用钱和跟父母借的200万韩币操办起来。





剧情：





结婚已经两年的年轻夫妇贤浩和贞熙目前还没有开始稳定的生活。贤浩为了自己想要做演员的梦想，从公司里辞职出来，四处奔走试镜。而贞熙则是韩国典型的因为结婚而未能就业的家庭主妇。





寒冷的冬天，两个人连暖气都不敢开，在25平左右的小开间里缩成一团。然而，房子即将到期，两个人面临去找新家的困境。





某天，夫妻俩看到跟自己同龄的夫妇住在宽敞明亮的大房子里，心里酸楚不已。面对一心支持自己理想的贞熙，贤浩的心中动摇了，他决定瞒着贞熙开始找工作养家赚钱……