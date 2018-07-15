韩国高端医疗设备“缔造者”——韩国“CG Bio”公司

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上周，我们共同走进了韩国技术展，了解了一家非常优秀的韩国企业。今天，我们将继续我们的探访之旅，为大家介绍在2018年韩国技术展上引起特别关注的公司。我们将共同走进韩国“CG Bio”公司，这是一家医疗设备供应商，我们将与公司首席执行官柳贤胜（音译：유현승）先生一道，聊一聊他们公司。





柳贤胜先生在首尔大学获得了材料科学与工程博士学位。在他攻读硕士学位期间，他开发了制造人造骨骼的技术。他的教授曾推荐这位才华横溢的学生成为一名学者,但柳先生选择创办自己的公司，而不是成为教授，因为他想专注于人造骨骼技术的工业化发展。因此，他于2006年成立了韩国“CG Bio”公司，首次在韩国成功实现人造骨骼商业化，在韩国人造骨骼市场中占据最大份额。该公司的研究人员想出了如何合成人体骨骼的成分，并制造出用于各种骨移植和手术的人造骨骼产品。他们还开发了韩国第一个含有骨形态发生蛋白-2的骨移植物。骨移植刺激骨骼生长并帮助骨骼快速结合在一起。通过这种方式，公司能够提高其竞争力,以适应市场趋势。但韩国“CG Bio”公司在最近的韩国技术展上展示的并不是人造骨骼，而是支架产品，如胃肠道、大脑和冠状动脉支架，特别是脑支架首次实现韩国自主研发技术自主生产。





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支架是由金属丝网制成的微小管，用于放置在阻塞的血管中以使其保持打开状态。实际上，这个产品为冠状动脉疾病治疗带来了革命性的变化。手术后可以扩张阻塞的血液动脉，但血管可能再次变窄，将支架插入血管中以防止内部空间再次被挤压并保持血液强劲流动。但是开发脑支架并不容易，与冠状动脉相比，脑动脉更细，更复杂，并且在外科手术过程中易于破裂。为了解决这个问题，韩国“CG Bio”公司在支架表面涂上了一层特殊涂层，从而降低血管压力。完成这种新支架的测试产品花了五年时间。在临床试验中，与现有产品相比，它更易于使用，并具有更高的安全性。





韩国“CG Bio”公司正在努力开发新一代支架，例如可在血管内完全生物降解成支架而不会产生任何副作用的支架，以及旨在消除大脑血栓的支架。现在，公司正以其自身开发的一些生物产品瞄准海外市场。





韩国“CG Bio”公司早在2013年便进入美国市场，当时他们签署了一份大合同，出口其高水平专利技术的骨移植材料。考虑到美国是生物领域的全球强国，这是一项了不起的壮举。因此，2015年韩国“CG Bio”公司的出口额就达到了100万美元。凭借其丰富的经验和技术实力，公司自去年以来一直在探索世界各地的市场。韩国生物公司在全球生物医疗保健行业中脱颖而出并不容易，因为全球生物保健行业正在快速发展，为百岁老人的新时代做好准备。韩国“CG Bio”公司一直在砥砺前行，寄希望于未来，他们将继续孕育希望，旨在全球市场中实现更大突破。