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12月19日，美联储进行了今年的第四次加息，基准利率上调25个基点，将韩美利率差距扩大至0.75个百分点。但美国央行也暗示明年将放慢加息步伐，2019年将从之前预计的三次加息降至两次。今天，我们邀请到了韩国建国大学IT金融学的吴政根（音译：오정근）教授，与他共同聊一聊美国最新的加息决定和韩国可能采取的应对措施。首先，我们了解一下美联储加息的背景。





美国经济状况良好，今年第二季度经济增长率为4.2％，第三季度为3.5％。美联储预测今年经济增长率为3.0％，潜在增长率估计为2.4％至2.5％。总之，经济状况良好。美国全国人均收入达到6万美元。从另一个积极的方面来看，3.7％的失业率也是相当低的。与此同时，通货膨胀率为2.5％，引发了人们的担忧。尽管特朗普总统一再要求不应加息,但是所有这些因素促使美联储加息。





关于最近的加息，美联储指出，美国经济增长迅速，就业市场有所改善。特别是失业率已降至近50年来的最低水平。由于担心经济过热的可能性，美联储上调其基准利率。早在上世纪80年代，美国就曾加息20%,以应对通货膨胀率。在2008年全球金融危机之后，美国经济陷入衰退，一直保持零利率水平。但美联储在2015年12月开始实现利率正常化，当时经济出现明显的复苏迹象。但从明年开始，预计美国将放缓货币紧缩的步伐。





美联储今年加息四次，原先计划明年加息三次,但联邦公开市场委员会的许多成员认为明年应加息两次，而少数成员建议加息三次。考虑到美国经济已达到顶峰并开始放缓，预计2019年将加息两次。





由于美国经济的不确定性增加，联邦公开市场委员会已将明年预计加息的次数从三次降到两次。实际上，美国中央银行将今年国内生产总值增长的预测从3.1％降至3％，2019年从2.5％降至2.3％。如果美联储明年仅上调基准利率两次，那么韩国将获得空间,以更灵活的方式运作其货币政策。美联储持续加息导致的利率逆转可能会引发外国资本从韩国金融市场流出。





韩国银行现在陷入困境之中。国内经济持续下滑，而韩国的家庭总债务已达到惊人的1500万亿韩元。有超过120万资不抵债的家庭。此外，自营职业者合并债务达600万亿韩元。在有债务的自营职业者中，有15万人处于非常危险的境地。还有一些公司无法获得足够的营业收入来支付贷款利息和本金。仅从这一经济形势来看，韩国央行必须下调利率。但银行还应该考虑外国资金退出韩国市场的可能性。因此，韩国陷入了国内经济衰退和上调利率的矛盾之中。有一点可以肯定的是，上世纪90年代末亚洲金融危机永远不能再发生。因此，韩国中央银行无论如何都必须上调利率。





韩国和美国之间的利差扩大以及全球经济衰退可能导致外国资本流出韩国市场。然而，更严重的是，加息将给已经陷入困境的个人和公司带来更沉重的负担，并进一步抑制当地经济增长。韩国的出口也可能受到美国加息的影响。





美国利率上升导致美元走强，这意味着韩元兑美元贬值。但问题是日元走弱的速度更快。与韩国不同，日本并不认为有必要提高利率,以防止资本外流。日元本身是主要货币之一，日本与美联储有无限制货币互换协议。日本遭受外汇危机的可能性接近于零。因此，日本维持货币宽松政策，保持日元疲软走势。这使得韩元兑日元走强，而日元贬值将影响韩国出口。





韩元的贬值将促进出口，并有助于振兴韩国经济。但日元正在急剧贬值，引发市场担心韩国可能会失去全球市场的出口竞争力。最重要的是，近期美国加息可能会减缓美国经济增长，从而导致整体需求萎缩。这可能会促使对安全资产和避险资产的普遍偏好，加速新兴经济体的资本外流。这将导致新兴市场的需求低迷，而韩国正在探索新的出口目的地。韩国需要采取适当措施解决美国加息带来的金融恐慌。美国加息放缓将缓解全球经济放缓并减少金融市场的波动。对韩国而言，美国加息引发的美元升值可能会给国际市场上的韩国商品带来价格竞争优势。因此，从某种意义上说，美国加息可能会对韩国经济产生积极的影响。韩国家庭、企业和政府必须以此为契机，巩固经济基本面，激发韩国经济活力。