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南北韩共同申办奥运会

明年2月，南北韩将一同与国际奥林匹克委员会协商共同申办2032年夏季奥运会事宜。本月14日，韩国文化体育观光部第二次官卢泰刚和北韩体育省副相元吉宇在开城南北韩共同联络事务所召开了第二次南北体育会谈，商讨了共同参加2020年东京奥运会及共同申办2032年奥运会的方案。对于2032年共同申办奥运会的问题，南北韩决定尽快向国际奥林匹克委员会提交申办意向书，并于明年2月15日在瑞士国际奥林匹克委员会总部共同参加相关方会议。今年9月和12月初，国际奥委会主席托马斯·巴赫曾明确表示过欢迎南北韩共同举办奥运会。目前，已经表示申办奥运会的城市有澳大利亚的布里斯班、印度的孟买、中国的上海和印度尼西亚的雅加达。根据以往的惯例，2032年的奥运会申报方案将于2025年的国际奥委会总会最终确定。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“南北韩联队固然也有意义，但南北韩共同举办奥运会意义更为重大，希望一定可以申办成功。”还有网友说：“也希望金正恩委员长可以成功访问韩国，北韩与美国的双方会谈成功举办。”也有网友说：“虽然南北韩的关系已经好了很多，但是仍有如履薄冰的感觉，所以一定要慎重。”





养老设施

据调查，韩国65岁以上的老人有一半以上希望生活在家里，而子女却有7成希望将自己的年迈父母送到养老院。赡养父母的观念也越来越淡薄，去年老人们的生活费和医疗费有一半以上是本人或配偶来承担的。也受这种观念变化的影响，不将自己财产转给子女，而是希望用于自己或老伴身上的老人在9年内增加到原来的两倍。韩国社会科学资料院13日发布的《韩国社会动向2018》中的数据显示，57.6%的老人在行动不便的时候希望留在家中疗养，10.3%的老人希望同配偶、子女、兄弟姐妹一起居住，只有31.9%的老人希望住进养老院。据调查，以去年为准，患有三种以上慢性疾病的老人已经占老人总数的51%，这比2008年的30.7%增加了20.3%。尽管如此，愿意赡养老人的子女却越来越少。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“这难道是重成功、轻人品的教育带来的结果吗？真可悲。”还有网友说：“我也不想以后给子女带来负担，看来要好好地准备一下晚年的生活了。”也有网友说：“这个世界变化太大了，突然有太多的想法。”





革新学校

韩国的革新学校是2009年在韩国公立中小学校变革中出现的一种新型试点学校。最近，韩国在首尔松坡区追加指定革新学校一事引起了广泛的热议。一方认为，革新学校的学生学习效果差，和普通学校的预算也有差别；而另一方则认为，革新学校是在培养面向未来的孩子们的全方位能力，是教育改革的很重要的一步。文在寅总统已经将扩大革新学校作为一项政府课题在推进，首尔市也透露将截至2022年将革新学校增至250所。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“教育制度的变化肯定是需要的，我们要在这个过程中不断消除副作用。”还有网友说：“虽然我本人也赞同革新学校的方式，但对于那些已经特别适应应试教育的学生来说，应该非常混乱吧。”也有网友说：“不管谁做总统，希望可以制定一个长期的目标。”