韩政府拟培养1万名第四次工业革命核心人才

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科学技术信息通信部23日公布“第四次工业革命领先人才重点培养计划”，主要内容为截至2023年，重点培养1万名软件和人工智能等新技术领域核心人才，以及成立培育创新型人才的创新学校（Innovation Academy）和为人工智能研究生院提供支援。





创新学校将以实用技术为主进行教育，专门培育软件人才。科学技术信息通信部决定明年斥资350亿韩元，截至2023年共拨出1806亿韩元的庞大预算为创新学校提供支援。创新学校将提供两年制课程，每年将培育500多名软件人才。此外，还包括将硕士和博士级人才派往海外，培养出全球核心人才的计划。优秀人才将被派往海外的大学、研究所和企业等地进行共同研究，支援项目包括信息通信技术、未来型汽车、无人机、能源和精密医疗等。截至2023年，将培育2250名全球核心人才，明年将首先投入209亿韩元预算。





科学技术信息通信部还决定在一般研究生院开设人工智能学系，截至2023年共培养860名人才。从明年开始，将向人工智能学系提供30亿韩元，且为培养务实性人才提供280亿韩元的支援。





科学技术信息通信部表示，第四次工业革命领先人才重点培养计划奠定了重点培养高级人才的基础，期待此举有助于搞活以新技术为基础的创业和创造优良的工作岗位。