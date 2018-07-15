南北韩举行铁路公路项目动工仪式

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连接京义线和东海线铁路与公路并完成现代化作业是南北韩首脑在4.27《板门店宣言》中达成的协议事项。在9月举行的平壤会谈中，两位首脑再就今年内举行动工仪式达成协议。南北韩26日举行铁路公路项目动工仪式体现了双方开展铁路公路项目合作的意志。





京义线铁路是韩半岛西侧干线交通网，从首尔经由开城和平壤一直连接到新义州。京义线早在2004年即已开通，运行前往开城工业园区的货物列车，后由于南北韩关系恶化而停运。东海线铁路则纵贯韩半岛东海岸。





由于国际社会仍对北韩实施制裁，南北韩铁路公路项目从开展联合调查时期开始就遭遇了诸多波折。受限于制裁，韩方一度无法将油类和装备等运入北韩，联合调查被迫延期。11月20日，韩方在韩美工作小组会议中得到美方的支持，随后又获得联合国豁免制裁批准，南北韩最终得以从11月底开始进行联合调查。此次举行动工仪式也获得了美国的支持和联合国的制裁豁免。





然而，虽然南北韩已举行动工仪式，但到正式动工尚要走一条很长的路。若联合国不缓和对北韩制裁，韩方无法将装备和物资运入北韩，相关工作将无法进行。问题是缓和制裁与北韩无核化息息相关。目前，美北对话陷入僵局，如果新年伊始举行第二次美北首脑会谈并取得圆满的成果，南北韩铁路公路项目才有望提速。