作家朴相禹的小说《我心中的屋塔房》





在我的记忆里有个小阁楼，

即使岁月流逝，阁楼里的灯也不会熄灭。

我在28岁的时候，

首次看到三楼天台上的那个小阁楼。

天台上的小阁楼叫什么？

我不得不问她，

她干净利落的一字一字地说：

屋-塔-房！

这是我出生到现在，

从未听过的怪词儿。





나의 기억 속에는 세월이 흘러도 불이 꺼지지 않는

자그마한 방 한 칸이 있다.

내 나이 스물여덟이었을 때,

나는 삼층 건물의 옥상에 위치한 그것을 처음 목격했었다.

이런 곳에 위치한 방을 도대체 뭐라고 부르나,

나는 반문하지 않을 수 없었다.

그러자 삼빡한 분절음으로 또박또박 그녀는 이렇게 대답했다.

옥.탑.방.

그것은 내가 지상에 태어난 이후 단 한 번도

들어본 적 없는 해괴한 말이었다.









主人公把屋塔房看成是一个幽静和被囚禁的地方，远离喧哗热闹的城市，只有绝望和痛苦。小说《我心中的屋塔房》的故事是从10年前主人公敏秀认识住在屋塔房的珠喜开始的。









#采访：文学评论家全绍英

这部小说是以屋塔房和百货公司为主，这是两个完全不同的地方。珠喜住在屋塔房，却在百货公司工作。屋塔房是穷人住的小阁楼，百货公司却是有钱人去的地方。珠喜住在小阁楼里，却想成为市区里的居民。她想走出孤独的屋塔房，走向热闹的市区，提高她的身价。

从屋塔房到现在的距离，

已经到了把记忆抛在脑后的时候了，

屋塔房的灯光却仍未在我心中熄灭。









有一天，如果在一个偶然的机会里相遇，

我会作出哪一种西西弗的面孔呢？

即使相互装着不认识擦身而过，

我也想向她表现出，

并非是偏见、矛盾和固执的不幸的西西弗面孔，

而是知道勇敢面对命运的、幸福的西西弗面孔。





옥탑방으로부터 현재까지의 거리,

추억이 망각의 늪으로 잦아들 때가 되었는데도

내 마음의 옥탑방에는 불이 꺼지지 않는다.





언젠가, 우연을 가장하고 찾아올지도 모를 필연의 시간에

나는 어떤 시지프의 얼굴을 하고 있을까.

서로를 알아보지 못하고 무심히 지나치게 될지라도,

편견과 모순과 아집에 사로잡힌 불행한 시지프의 얼굴이 아니라

자기 운명에 당당하게 맞설 줄 아는 행복한 시지프의 얼굴을

나는 그녀에게 보여 주고 싶다









作家朴相禹 (1942.8.20.京畿道广州)

1988年 在《文艺中央》杂志发表中篇小说《不消失的光》获得新人文学奖

1999年 小说《我心中的屋塔房》获得第23届“李箱文学奖”