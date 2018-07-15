媒体评选第二届山莓奖 揭晓年度最差作品和演技





日前，有媒体针对2018年1月1日至11月30日期间上映的商业电影（上映场馆达100个以上），邀请50名媒体电影记者评选出“第二届山莓奖”获奖名单。每位记者可投两票，产生最差作品奖、最差演技奖以及最差礼仪奖。





2018年最差作品被今年10月上映的《背叛的玫瑰》夺得，共获13票。由金仁权、郑尚勋、孙谭菲等人一起出演的本片讲的是决心自杀的四个男女在经历一系列事情后放弃自杀，重新找回生的希望的故事。记者们表示，仅看梗概的话，以为本片是一个非常积极向善的片子，而实际上却充满了对女性的嘲弄和性暗示。该片累积入场观众数仅有41054人次。另外，《上流社会》、《人狼》、《水怪》分别排在第二、三、四名的位置。





2018年最差演技由出演了《水怪》的Girl’s Day成员惠利获得，共获24票。很多人评价惠利，认为其摆脱不了“德善”的影子，甚至比起惠利，“水怪”的演技更好。同时，《女哭声》中的孙娜恩、姜栋元、任昌丁、雪炫、韩孝珠也榜上有名。





2018年最差礼仪莫过于出演了《完美的他人》的影星金智秀了。醉酒状态接受采访的事件让其获得了26票。在《燃烧》中带去精彩演出的全钟瑞也因为态度问题获得了9票，排名第二。而《暗数杀人》中的金允锡以及任昌丁、马东锡、李凡秀排在其后。