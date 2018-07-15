《漫话国乐》 渔父词 / 新关山戎马 / 祈愿





对于古代的读书人来讲，考上科举后进入官场，做一名清正廉洁、亲民爱民的政客扬名天下，“立身扬名”可以说是他们的人生目标，是毕生梦寐以求的事情。与此同时，有的人则向往远离世俗，隐居自然的生活。可实际上，在一生当中实现其中一个梦想也并不容易，因此古代的读书人大都身在喧嚣繁杂的世道，但喜好歌颂向往隐居自然的歌曲。歌辞《渔父词》就是其中之一。

“雪鬓渔翁住浦间，

自言居水胜居山。

开船，开船吧！

早潮刚落晚潮进来，

切格锵，切格锵，呜嘶啊！

渔父靠船的肩膀抬高了。”

在这里，“切格锵”表现了渔夫划桨的声响。

{音乐1: 《渔父词》/金容宇}





隐居自然，可以在纯朴的农村或幽深的山中，可古代的读书人更向往渔夫的生活，这也许是受到战国时代楚国的著名诗人屈原的影响。相传，当屈原的政治生涯走到了尽头，他被诬陷流放到江南地区。有一次，他在江边偶然与渔父谈话的事情被写就了名诗《渔父》。《渔父》采取了一问一答的形式，记述了作者内心中的犹豫与挣扎。“屈原既放，游于江潭，行吟泽畔。颜色憔悴，形容枯槁。渔父见而问之，曰：‘子非三闾大夫欤(yu2)？何故至于斯？’屈原曰：‘举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒，是以见放。’渔父曰：‘圣人不凝滞于物，而能与世推移。世人皆浊，何不淈（gu3)其泥而扬其波？众人皆醉，何不哺其糟而啜其醨？何故深思高举，自令放为？”也就是说，屈原一脸憔悴，一身枯瘦地在江边彷徨时，海边的渔父见到屈原，便问道：“您不是三闾大夫吗？为何到了这个地步？”屈原回答说：“世道都污浊，唯独我清白。众人都醉了，唯独我清醒，所以我被放逐了。”听了屈原的话，渔夫指责屈原说：“世人都污浊，你为何不搅乱泥沙扬起水波同流合污呢？众人都喝醉，你为何不去喝酒一同烂醉呢？为什么非要思虑深远，行为高尚，致使自己遭到流放呢？”然后渔父唱了一首歌：“沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足。”用桨敲击船舷飘然离开了。





一般人通常活在当下，环境欠佳、不满意也不能淡然离开现实。渔父告诉我们，活在当下才是重要的事情，水清有水清的活法，水浊有水浊的活法。迫不得已活下去呢？还是积极改变环境？对待人生的心态是最为重要的。

{音乐2: 《新关山戎马》/金娜利（音）}





《关山戎马》是朝鲜王朝后期的文人申光洙在科举考试时，以杜甫的唐诗《登岳阳楼》为题材创作的汉诗，原题为《登岳阳楼叹关山戎马》，描写了人生的寂寞与迷茫。

“秋江寂寞鱼龙冷，

人在西风仲宣楼。

梅花万国听暮笛，

桃竹残年随白鸥。”

相传，这首诗一经问世，马上引起热烈反响，并成为诗唱的歌词广为流传，尤其被平壤的妓女们歌颂。西道地区哀婉的旋律与凄美的诗句，现如今也深受大众的喜爱。





2018年即将落下历史的帷幕，这时候人们会格外感到孤独与寂寞。古时候，在岁末年初会举行驱鬼仪式。比如在除夕，在宫廷或官衙，戴着面具跳舞来驱鬼。该仪式的目的很可能在于驱除心中的郁闷与烦恼。通过一场热闹的活动谈笑风生，人们会忘掉心中的寂寞与郁闷，自然会萌生对新年的期待。

{音乐3: 《祈愿》/李光寿}