90后消费者真的能够引领2019趋势吗?

首先让我们一起回忆一下2018年的主要沟通交流环境怎样?主要的热门话题和趋势是什么?下面让我们就媒体、营销、品牌、数码电子和危机管理等五个领域来听听专家们的想法吧。首先这里和大家简单从2019年营销市场方面作分析。





人文学科、生活方式、AI以及无人驾驶将会是2019年营销市场上的热门话题。营销市场无疑还是以人为本。在人文学科中,我们了解人与人组成社会,营销手段在社会中形成,不断地相互作用,从而促使新的结果和方向形成。当下我们了解的市场营销是按照时代年龄段区分市场。虽然我们会号称2019年将由20岁的年轻人们来引导市场趋势,但是返回来看社会现实,会发现当下30岁以上的朋友们确实在引领最新趋势和创新内容的影响力方面正渐渐变弱。





虽说常看电视广播的主要人群是40岁消费者们,但是随着YouTube自媒体人不断激增和发展,慢慢发展为成熟的媒体频道。尤其可见这样的趋势又和我们了解的“NEW-TRO 新复古”又是另一种解释和理解。10至20岁的年轻人们自发性地寻找新鲜感,寻找有特色并能展示自我的事物,有时会发现年轻人会逆向去学会接受中年大叔们的流行趋势,可见年轻人们接受新鲜度的能力有多强大。





另外,生活方式、AI及无人驾驶的话题同样在社会市场营销中产生了极具影响力的话题。更多内容还需要听众朋友们在生活中关注哦。





<前沿视线>





食用油消费理念引领的健康美味食品趋势

当我们观察韩国朋友的餐饮单特征时,我们会发现,比起美味餐饮来说,越来越多的消费者开始注重健康,健康食品的成分和比重越来越大,韩国消费者渐渐减少油脂的食用。在零售市场上,销售食用油的规模一度越来越大,虽说油炸食品十分好吃,但是容易引发高血压和动脉硬化等疾病,会使得身体逐渐变差,因此逐渐少吃油脂食品便成为市场趋势。而且随着单身家庭的激增,在家中做饭炒菜的时间也日益减少。





最新年末聚会趋势“HOME+RESTAURANT”

马上圣诞节和送年会就要来了,聚会活动要怎么举办?相信各行各业的朋友们都忙于其中。但是,据悉12月内,比起高价昂贵的西餐厅来说,将家中风格打造为个人喜爱的风格并且准备温馨氛围的“HOME + RESTAURANT”是最新年末聚会趋势。简单地说,就是把家装饰成餐厅氛围,让每个人都能轻松享受其中,并且使用手机外卖软件网上预订HMR(家庭简便餐),这样的趋势将在年末时出现在家家户户。不仅如此,饮食业商户为了满足消费者需求,特意准备了年末外卖套餐等各种多样化的特别餐饮,让消费者的选择不再单一。虽说只是点餐,但是消费者还会用心将外卖餐饮精心美丽地摆放在家里餐碟中,更是体现了一番 “HOME + RESTAURANT”的魅力。





最新K-BEAUTY美妆趋势上线-SKIP CARE

追求单纯感的“极简主义”趋势在美妆界迅速展开,不仅是在我们使用的产品数量、产品成分,甚至在简化设计风格上面也足以刮起“美妆极简主义”的旋风。其中,从喜爱ALL IN ONE产品的消费趋势开始,至逐渐减少护肤步骤、喜爱简易化包装设计等多方面美妆内容都在体现美妆极简主义的趋势正流行。但是忙碌的千禧一代消费者不这么认为,他们不认为这样的极简主义就是放弃皮肤的管理和健康。简单地说,就是以最少的产品提供最大效果和最有效率的护肤方法,这其中使用的基本款产品就从ALL IN ONE 产品开始。因此我们也将此美妆趋势称为“SKIP CARE”,表示并不是所有的好成分都是越多越好,而是适当使用是最好的。SKIP CARE是将护肤步骤简约化,只采取对自我皮肤有效有帮助的成分,并且只使用应该使用的产品,不过多使用太过营养的产品,防止皮肤负重过敏。