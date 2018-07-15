金海机场国际航线旅客突破1000万人

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金海机场国际航线旅客突破1000万人体现了建设“东南圈关口机场”的必要性。此前，政府预计金海机场国际航线旅客将在2025年突破1000万人，认为在旅客人数突破1000万之前需进行满足东南圈航空需求的新机场建设。建设东南圈新机场一事已被提出多年，但选址问题引发各据点城市的争论。





机场所处位置和釜山航空（Air Busan）成立均对金海机场国际航线旅客剧增产生了重要影响。金海机场位于韩半岛东南端，与位于西北端的韩国关口机场仁川机场各居一端，目前仁川机场承担了接纳80%国际航线旅客的任务，这与人口集中于韩国首都圈有关，但同时也反映出岭南和湖南等南部地区居民在利用国际航线时会遭遇诸多不便。2008年釜山航空成立后，南部地区居民利用国际航线的选择范围加大。实际上，釜山航空成立后，金海机场国际航线旅客开始大为增加，每年平均增加13%。





所谓“东南圈关口机场”指的是在东南地区建设另一个有如仁川机场的重要机场，如此将可减轻旅客过度集中于仁川机场的问题，且可满足南部地区的航空需求。但东南圈建设新机场引发选址争论，导致各地区出现严重矛盾，最后有关方面暂定仅扩建金海机场，而不另行建设新机场。根据该计划，到2026年为止，将把金海机场的面积从目前的6.51平方公里增至9.51平方公里。