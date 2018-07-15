坡州至首尔江南GTX-A线地铁开工 预计2023年完工

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首都圈广域快行地铁（GTX）是以高速铁路网将首都圈主要站点进行连接的重大建设项目，最早由京畿道政府向国土交通部提出相关方案，旨在改善首都圈地区交通不便问题，并从2007年开始进行研讨。韩国政府计划截至2025年，建设GTX-A、B、C三条线路。





GTX将在地下40米深处挖掘地铁通行隧道，连接首都外围到首尔市区的主要站点，平均时速将达100公里，最高时速可达200公里，是一般地铁的两倍以上，将可确保迅速从首都外围地区进入首尔市区。





GTX-A线全长83.1公里，从京畿道坡州市一直连接到华城市，途经京畿道一山市、首尔恩平区、中区、江南区以及京畿道城南市和龙仁市，从京畿道西北部横贯首尔市，连接到京畿道东南部。此次举行开工仪式的工程路段为坡州市云井站至首尔江南区三成站。GTX-A线开通后，京畿道至首尔的通勤时间将大为缩短，一山至首尔江南所需时间将从目前的52分钟减至14分钟，东滩至三成所需时间将从77分钟减至19分钟。





GTX-B线全长80.1公里，从京畿道南杨州市一直连接到仁川松岛国际城，东西横贯首尔市中浪区、东大门区、中区、龙山区、永登浦区以及京畿道富川市、仁川市等地，预计于2020年动工，2025年开通。





GTX-C线全长47.9公里，从京畿道议政府一直连接到军浦市，是以首尔市道峰区、芦原区、东大门区、江南区和京畿道果川市为中心，纵贯京畿道南北的线路，预定2019年开工，2024年开通。





GTX三条线路全部开通后，首都外围城市和地区的居住环境将获得大幅改善。